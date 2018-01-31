NASA показывает лунное затмение в прямом эфире
Американское космическое агентство NASA показывает лунное затмение в прямом эфире. Посмотреть на трансляцию астрономического явления можно в Twitter и Periscope.
LIVE NOW: Watch views of the #SuperBlueBloodMoon from multiple telescopes. Take a look: https://t.co/a5ScGDXhQu— NASA (@NASA) 31 января 2018 г.
За затмением следят телескопы Исследовательского центра полета Армстронга NASA в Эдвардсе, Обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе и Университета Аризоны.
Затмение 31 января будет особенном - оно совпадает с так называемым суперлунием, когда спутник Земли приближается к ней на максимальное расстояние. Это явление могли наблюдать и петербуржцы в ночь на среду.
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