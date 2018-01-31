NASA показывает лунное затмение в прямом эфире

За затмением следят телескопы Исследовательского центра полета Армстронга NASA в Эдвардсе, Обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе и Университета Аризоны.

Затмение 31 января будет особенном - оно совпадает с так называемым суперлунием, когда спутник Земли приближается к ней на максимальное расстояние. Это явление могли наблюдать и петербуржцы в ночь на среду.