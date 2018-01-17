Европейскому университету предложили переехать в промзону Красногвардейского района

Чиновники Смольного предложили руководству Европейского университета арендовать пустую землю в Красногвардейском районе и вложиться в строительство на ней учебного корпуса. Об этом рассказали в ЕУ. В пресс-службе отметили, что пока не согласились на предложение, пишет «Фонтанка».

11 января ЕУ окончательно покинул Особняк Кушелева-Безбородко (Малый мраморный дворец), расположенный на Гагаринской улице. В ноябре университет был выселен оттуда по решению суда. 10 октября бывшие студенты и выпускники Европейского университета вышли с пикетами в защиту вуза, пытаясь прояснить ситуацию с лишением лицензии. В особняке Кушелева-Безбородко Смольный планировал открыть IT-школу для одаренных детей.

Ранее три бывших студента ЕУ рассказали «Собака.ru» о том, что говорят в университетских кругах и почему вся эта ситуация вызвала такую волну недоумения.