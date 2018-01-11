Стивен Хокинг предсказал сгорание Земли через 200 лет

Британский физик Стивен Хокинг считает, что глобальное потепление в конечном итоге сделает жизнь на Земле непригодной для человечества. Об этом пишет РИА Новости.

Хокинг считает, что если проблема парникового эффекта не будет решена, то уже через 200-500 лет человечеству грозит вымирание, а Земля может повторить судьбу Венеры — скопление парниковых газов в атмосфере нагрело эту планету до 460 градусов по Цельсию.

«Когда вы в следующий раз встретитесь с человеком, отрицающим изменение климата, отправьте его на Венеру. Я оплачу проезд», — приводит портал CNET слова физика. Ранее Стивен Хокинг прогнозировал исчезновение человечества к 2600 году. По мнению ученого, население Земли будет расти, потребление энергии усиливаться, а сама планета превратится в «пылающий огненный шар».