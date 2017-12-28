Кампус СПбГУ построят на территории Петербурга

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) представил шесть вариантов размещения единого университетского городка СПбГУ на территории Петербурга. Ранее Ленобласть предлагала учебному заведению переехать в Гатчину.

О результатах профильного совещания в Смольном 28 декабря сообщает аппарат вице-губернатора Игоря Албина. Представители комитетов и самого вуза пришли к общему мнению, что кампус должен быть размещен в Петербурге. КГА предложил в качестве вариантов три участка в Пушкинском районе, один в Кронштадте, территорию бывшего аэродрома «Горская» и территорию, ограниченную Финским заливом, КАД и Приморским шоссе. Комитет имущественных отношений должен подготовить предложения по земельным участкам, находящимся в собственности Российской Федерации, а КГА — оценить их с точки зрения транспортной доступности и инженерного обеспечения.

В проекте будущего кампуса должна быть включена клиника на 1000 коек, многопрофильный спортивный комплекс, учебно-научные корпуса, общежития на 20 тыс. проживающих, конгресс-центр на 5 тысяч мест, около 10 тысяч парковочных мест. Стоимость переезда ранее оценивалась в 50 млрд рублей, длительность — в 10 лет.

По материалам «Фонтанки»