В Стокгольме вручили Нобелевскую премию 2017 года

Награду по медицине или физиологии получили профессора из США Джефри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг.

Премию по физике получили трое исследователей из США – выходец из Германии Райнер Вайсс, а также Барри Бэриш и Кип Торн.

Премию по химии получил работающий в США выходец из Германии Йоахим Франк, Жак Дебуши из Швейцарии и Ричард Хендерсен из Великобритании.

Награду по экономике получил профессор Ричард Талер (США).

В 2017 году сумма премии в каждой номинации составила 9 млн шведских крон ($1 млн).

На церемонии награждения присутствовали более 1,5 тысяч гостей. Среди них – семьи обладателей наград, члены королевской семьи и политики Швеции, деятели культуры, науки и студенческих организаций.

По материалам «ДП»