В Стокгольме вручили Нобелевскую премию 2017 года
В Концертном зале Стокгольма 10 декабря прошла церемония награждения Нобелевскими премиями за 2017 год по литературе, медицине, физике, химии и экономике. Премии вручал лично король Швеции Карл XVI Густав. Мероприятие транслировал шведский телеканал SVT.
Премию в области литературы получил писатель из Великобритании Кадзуо Исигуро.
Награду по медицине или физиологии получили профессора из США Джефри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг.
Премию по физике получили трое исследователей из США – выходец из Германии Райнер Вайсс, а также Барри Бэриш и Кип Торн.
Премию по химии получил работающий в США выходец из Германии Йоахим Франк, Жак Дебуши из Швейцарии и Ричард Хендерсен из Великобритании.
Награду по экономике получил профессор Ричард Талер (США).
В 2017 году сумма премии в каждой номинации составила 9 млн шведских крон ($1 млн).
На церемонии награждения присутствовали более 1,5 тысяч гостей. Среди них – семьи обладателей наград, члены королевской семьи и политики Швеции, деятели культуры, науки и студенческих организаций.
По материалам «ДП»
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