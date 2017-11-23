В ЕУ прочтут доклад «Пацан как объект антропологического изучения»

В Европейском университете доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Дмитрий Громов прочтет доклад «Пацан как объект антропологического изучения».

Доклад основан на исследовании молодежной уличной среды в городах СССР, России и стран ближнего зарубежья. Громов расскажет о возрастной, социальной и гендерной структуре «пацанских сообществ».

В выступлении также затронут темы внешнего облика, типичных манер поведения и морального кодекса «пацанов». Закономерности возникновения уличных сообществ покажут на примере одного из малых городов России.

Напомним, 22 ноября активисты молодежного демократического движения «Весна» провели акцию на Малой Садовой, посвященную закрытию Европейского университета. Напомним, 10 октября бывшие студенты и выпускники Европейского университета вышли с пикетами в защиту вуза, пытаясь прояснить ситуацию с лишением лицензии. Сейчас в здании остался только ректорат, а библиотека и учебные аудитории уже переехали в новые помещения напротив особняка Кушелева-Безбородко. Три бывших студента ЕУ рассказали нам о том, что говорят в университетских кругах и почему вся эта ситуация вызвала такую волну недоумения.