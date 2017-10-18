Министерство образования и «ВКонтакте» покажут лекции из ведущих вузов страны

Министерство образования и науки Российской Федерации будет транслировать научные лекции из ведущих вузов страны в прямом эфире в «ВКонтакте». Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба соцсети. Все прямые трансляции будут доступны для всех пользователей и сообществ «ВКонтакте», а также через приложение VK Live для iOS и Android.

Среди университетов, которые будут участвовать в проекте: МГУ, СПбГУ, ИТМО, МГТУ им. Баумана, МИСиС, МАИ, МФТИ, Дальневосточный федеральный университет, Томский государственный университет, Сибирский федеральный университет, Южный федеральный университет и многие другие учебные заведения.

Сегодня, 18 октября, в 15:00 в МГУ имени М.В.Ломоносова с лекцией «Предпринимательское дело, технологии и будущее торговли» выступит создатель Alibaba Group Джек Ма. Трансляция будет доступна в сообществе Минобрнауки.

19 октября в 19:00 Парк науки ННГУ запускает серию лекций «Лобачевский Lab». В этот же день в 11:00 в Плехановском университете выступит Ник Вуйчич.