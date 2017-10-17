В Google Maps добавили планеты и их спутники

В картографическом сервисе Google Maps появились 16 космических тел, среди которых планеты Солнечной системы и их спутники.

«Исследуйте ледяные равнины Энцелада, где Cassini обнаружил воду под поверхностью спутника, что свидетельствует о признаках жизни. Загляните под толстые облака Титана, чтобы увидеть озера из метана. Осмотрите массивный кратер Мимаса — хотя он может показаться фантастическим, но это спутник, а не космическая станция», — говорится в сообщении Google.

Расширить географию карт Google удалось благодаря тому, что космический аппарат Cassini сделал 500 тысячам фотографий объектов за 20 лет своей работы.