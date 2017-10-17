Ученые предсказали смертоносную солнечную вспышку

Специалисты Гарвардского университета рассказали изданию New Scientist о том, что в ближайшие сто лет произойдет мощнейшая солнечная вспышка, которая приведет к нарушению работы энергосистемы по всему миру, повреждению спутников и отключению интернета. В результате этого явления могут произойти крупные техногенные аварии по всей планете, которые приведут к массовой гибели людей.

Американские ученые проанализировали данные об уже произошедших солнечных вспышках. По результатам исследования они пришли к выводу, что вероятность возникновения супервспышек на Солнце увеличилась на 30 процентов. Эти явления способны уничтожить озоновый слой на Земле. По подсчетам специалистов, мощность супервспышек примерно равна 1036 эрг, что на несколько порядков выше обычной светимости Солнца (1033 эрг в секунду).

Напомним, 6 сентября произошла мощная вспышка на Солнце, в результате которой начались магнитные бури, влияющие на самочувствие людей. Помимо этого, из-за магнитных бурь в небе над Петербургом можно было увидеть северное сияние.