Лучший учитель России Илья Демаков: «Роль учебника на уроке истории второстепенна»

Учитель года и digital-каналы

Илья Демаков принципиально не заводит аккаунт «ВКонтакте», так как соцсети, по его мнению, все равно снижают долю приватности, которая должна быть у любого человека: «Коллеги говорят, что для классного руководства это очень удобно – аккаунт в соцсетях. Но я вместе со своими ребятам много лет веду свой канал на youtube. Это действительно удобно. Кроме того, мне нравится формат блогов, которые сегодня переросли в большой детско-взрослый сайт. Его мы ведём вместе с учениками». В то же время лучший учитель страны есть в Facebook.

Учитель года категорически против запрета интернета в школе. «Это та реальность, которая уже случилась, мы в ней живём. Сегодня бороться с гаджетами и с тем, что дети постоянно находятся в цифровой среде, – это попытки борьбы с будущим. Это неправильно, – убежден Илья Демаков. – В то же время это вызов для нас, учителей, который я вижу в том, что мы должны помочь ребятам переосмыслить гаджеты и сеть как инструмент для решения реальных, практических задач». Историк привел пример таких переосмыслений: «Если ребёнок знает, где посмотреть, как точно пишется фамилия исторического деятеля, уточнить дату, информацию, то это отлично и здорово. Пусть он лучше сделает это через google, чем он этого не сделает в принципе».

Отдых на перемене со смартфоном наперевес Илья Демаков тоже принимает как данность. «Конечно, я за то, чтобы дети больше говорили друг с другом, чтобы у них было больше физической активности. Но есть у детей такое свойство, которое меня восхищает абсолютно. Их потрясающая интуиция ко всему, что касается техники и технологий. Если это позволяет им чувствовать себя комфортно, снимает тревожность, значит, это то изменение, которое в детях уже произошло. Это изменение нужно принять», – говорит он. И концентрации на учебе это не помеха. А вот мат неприемлем в школе. Но, по мнению Ильи Демакова, это то, что должно быть объяснено ребёнку не в школе, а родителями в семье.

Сайт для продвижения

«Изначально сайт делали мои выпускники на платформе сайта гимназии, – рассказал Илья Демаков. – Он появился, так как нам нужно было куда-то помещать результаты нашей общей работы по нашему ломоносовскому проекту. Со временем он разросся, мы его совершенствовали с помощью разных платных и бесплатных платформ. Тот сайт, который работает сейчас, по-прежнему делается моими выпускниками. Мы туда не вложили ничего, кроме общего труда».

Илья Демаков считает, что общий сайт дает ученикам полезный опыт публичного представления своих работ. «Те же работы по ломоносовскому проекту видят разные организации, – поясняет он свою мысль. – Их мониторит президентская библиотека в рамках своих проектов. Заходя на наш сайт и видя там интересующие их материалы, президентская библиотека уже неоднократно предлагала моим ребятам делать концепции выставок на своей базе».

Николай Нелюбин

По материалам «Фонтанки»