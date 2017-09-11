На Солнце произошла новая мощная вспышка

Вторая за неделю крупнейшая вспышка произошла на Солнце вечером 10 сентября. Об этом сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева «ТЕСИС». Вспышке присвоен класс X 8.2.

Второй всплеск активности, начавшийся 7 сентября, после суточной паузы, сопровождавшей вспышку X9.3 от 6 сентября, завершился так же, как и первый. Не в силах сжечь всю энергию, непрерывно вбрасываемую сейчас в атмосферу Солнца вместе со всплывающими из его глубин магнитными потоками, наша звезда избавилась от «проблем» одним мощным взрывом — вспышкой уровня X8.2, ставшей второй по силе с 2005 года и уступающей лишь своей прямой предшественнице, случившейся четырьмя днями ранее.

Напомним, ранее ученые рассказали, чем чревато подобное явление для здоровья жителей Земли. Более того, по словам старшего научного сотрудника Пулковской обсерватории Сергея Смирнова, мощная вспышка на Солнце могла спровоцировать северное сияние над Петербургом.

В настоящий момент Земля подвергается бомбардировке тяжелыми частицами, пришедшими от Солнца. Повышенную нагрузку испытывают околоземные спутники, а также ионосфера планеты, на которую должен был прийтись основной удар жесткого рентгеновского и ультрафиолетового излучения вспышки. Судя по форме профиля излучения вспышки, она сопровождалась крупным выбросом вещества, ушедшим в межпланетное пространство. Скорость и направление выброса пока не определены.

Несмотря на мощь происходящих событий, скорее всего, они останутся единственными проявлениями вспышки, и выброс массы, содержащий основную энергию взрыва, к Земле не придет.

В настоящий момент астрономы продолжают рассматривать серию вспышек как разовый всплеск активности — вероятно, последний перед длительной спячкой Солнца, в которую оно должно было впасть на ближайшие несколько лет.

Мощные вспышки, наблюдаемые на Солнце, выбрасывают в окружающее пространство огромную энергию. За несколько минут в открытый космос уходит до триллиона мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это примерно пятая часть энергии, излучаемой Солнцем за одну секунду, и вся энергия, которую выработает человек за миллион лет (при условии ее производства современными темпами).

По материалам «Фонтанки»