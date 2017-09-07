Главой Института Арктики и Антарктики стал преподаватель СПБГУ

Преподаватель и выпускник Санкт-Петербургского государственного университета Александр Макаров назначен исполняющим обязанности директора Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба СПбГУ. Приказ о назначении был подписан ещё в конце августа.

Александр Макаров участвовал в 15 арктических экспедициях. За плечами 34-летнего ученого – преподавательская административная работа в СПбГУ и ААНИИ. Заняв высокий пост в Институте Арктики и Антарктики, Макаров остается преподавателем.

«Наши организации связывают давние партнерские отношения. Мы сотрудничаем в рамках реализации арктических образовательных программ СПбГУ, организуем студенческие практики на Шпицбергене, проводим совместные научно-образовательные мероприятия», – отмечает сам Макаров.

Помимо этого, Макаров рассказал в соцсетях о том, что 9 сентября в Петербурге состоится торжественное открытие первого в России памятника «Первопроходцам и исследователям Арктики» по адресу ул. Беринга 38, рядом со зданием Арктического и Антарктического института.

Авторами скульптуры являются заслуженные художники РФ Борис Сергеев и Ольга Панкратова.