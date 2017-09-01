Как правильно преподавать историю в школе?

Т. Эйдельман: Нет, 9/10 учителей сэкономят на западной истории, чтобы лучше подготовить русскую, к сожалению.

С. Бунтман: Ну, это потому что существует задача больше подготовить здесь...

Т. Эйдельман: Нет, на то есть тоже всё теми же англосаксами предложенный выход, чтобы в старших классах были предметы по выбору. То есть они до 16-ти лет изучают всё понемножку, а последние два года овыбирают только те предметы, которые им интересны. Ну, вот, как Гарри Поттер выбирал — ровно то же самое. Четыре предмета, которые им нужны. И уже в них вгрызаются глубоко-глубоко.

У нас всегда говорится: «А как же это так? Он, значит, физику недоучит, не освоит достаточно хорошо. А если он в 11-м классе передумает и вместо истории решит сдавать химию? Нет уж, давайте мы все будем учить всё». Это очень порочно и очень тяжело и для учителей, и для учеников.

С. Бунтман: Ну да. Но это хорошо, когда ты Гарри Поттер или Рон Уизли, а если ты Гермиона, то тебе не хватит никакого времени.

Т. Эйдельман: Гермион-то мало.

С. Бунтман: Как эта штучка называлась у них, с которой можно было одновременно быть в нескольких местах?

Т. Эйдельман: Time-Turner.

С. Бунтман: Да-да-да, это чудесная вещь совершенно, это мечта всех Гермион на свете, а также очень занятых людей.

Н. Солодников: Я хотел вас вот о чем спросить. Это личный вопрос совершенно. А вы помните тот урок истории, ту тему или того героя, или что-то, связанное с историей в школе, что вас потрясло сильнее всего, когда вы учились в школе?

Т. Эйдельман: Ой, у меня очень скучно было всё в школе. Но мне папа всё рассказывал. Это совсем всё из другой оперы.

С. Бунтман: То же самое абсолютно. У нас была очень хорошая учительница истории, Валерия Ивановна Якушева. Она делала очень мудро. Она тех, кто гораздо больше интересовался историей, отпускала в вольное плавание, и мы больше докладывали, чем отвечали. Она нам раздавала темы, которые мы любим. И за это время очень серьезно занималась ребятами, для которых это было не так интересно — и у нее это получалось.

Я помню, когда я получил учебник 6-го класса Агибалова и Донской «История средних веков», я его вертел так и сяк, я его тряс. И там не оказалось ничего, что я так любил в этих временах. Просто ничего! Бесконечная скучнейшая экономика и скучнейшие, деревянным языком написанные явления, которые так были интересны. Там три строчки о Крестовых походах, в основном осуждающие всё. И ничего понять нельзя.

Т. Эйдельман: Вот, ушел Антон Долин. Я бы хотела послушать, что бы он сказал, что он запомнил из того, чему я его учила.

С. Бунтман: Под тяжелым взглядом: «Что, Антон, ты помнишь?»

Т. Эйдельман: Ну, мне кажется, кое-чего помнит.

Н. Солодников: Я успеваю задать еще один вопрос. Это та тема, о которой вы уже начали говорить, но сказали, что вернемся к ней позже. То, как сегодня учителю сохранять себя.

Я помню, что когда я преподавал здесь под Петербургом какое-то время, мне кто-то из моих коллег сказал: «Слушай, какая разница? Вот учебник, рекомендации, еще что-то. Ты заходишь в кабинет, закрываешь дверь. Есть ты, есть класс — и больше нет никого, и всё зависит только от тебя самого». Что сегодня является по-прежнему главной гарантией того, что ничего главнее, чем сам учитель и тех, кого он учит, не будет и ничто этим отношениям между учителем и между учениками не помешает? На что опереться?

С. Бунтман: На что опереться. Ну, опереться на человеческое, на собственные представления. Сейчас Тамара Натановна скажет гораздо яснее про всё это и предметнее. С тем же самым Алешей Венедиктовым, мы в школе, в которой он преподавал историю, а я вел театральную студию, много-много лет провели. Я был у него на уроках. И мы придумывали не только учебник «После бланманже и суфле-вертю» вот тогда, на даче. Он придумывал постоянно какие-то вещи, задания, и это было постоянно интересно. И ребята-выпускники, с которыми мы периодически встречаемся, до сих пор помнят, что когда между ними были распределены все роли и они судили Людовика Шестнадцатого, некоторые подрались по этому поводу. И они его осудили. И получилось именно так, как было. Идеологически каждый рыл свои аргументы, выискивал и даже некоторые находил просто по ходу дела, уже пользуясь теми знаниями.

Учитель, которому самому скучно, он не может быть ни в математике, ни в физкультуре, ни в истории, нигде, ни в чем. И даже в ОБЖ, прости господи.

Т. Эйдельман: Очень хороший предмет, чего вы? Очень важный.

С. Бунтман: Какие-то отставной козы барабанщики это преподают. Это прекрасный предмет. Вот, если бы друг мой Толя Ермолин преподавал бы его, человек скаутский,тогда... Это как во всех вещах: любовь и стыд — вот, единственные два чувства. Любить и стыдно что-то не то сделать, как-то обмануть или не соответствовать. Для тех же ребят, за которых ты ответственен.

Мне кажется, если есть любовь и стыд, то учитель может и должен это делать. И всё тогда будет нормально.

Т. Эйдельман: Мне кажется, что учителю очень трудно сохранить себя по очень большому количеству причин.

Мы все хотим дружить со своими учениками. Это, на самом деле, невозможно. Нельзя дружить с человеком, которому ты можешь поставить «двойку». Это неправда. Ты можешь дружить с выпускником. С учеником — это иллюзия, на которую поддается очень много учителей. Это что-то совсем другое.

У меня есть родственница американская, которая меня совершенно потрясла. Она мне рассказывала такую историю, как ее дочка сидела за компьютером и делала домашнее задание. Она ей говорит «Иди спать» — «Сейчас» — «Иди» — «Сейчас». Она ей говорит: «Если ты через 5 минут не пойдешь спать, я выключу компьютер». Через 5 минут она не идет, мать выключает компьютер. Дочка начинает рыдать, кричать: «Ты мне не друг!» Я слышу эту историю, и думаю, что бы я стала делать? Я бы стала говорить: «Нет, что ты, дорогая! Конечно, я тебе друг». А эта американская мама ей сказала: «Конечно, я тебе не друг — я тебе мама. Я надеюсь, что у нас с тобой дружеские отношения, но я тебе мама. Иди спать».

И это, мне кажется, очень важно, и очень сложно через вот это перейти в личных отношениях с детьми. Это одна вещь.

Другая вот в чем. Любая власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Учителя имеют власть над детьми, и это очень тяжело. Иногда хочется сказать: «Я тебя сейчас отшлепаю ради твоего блага». Ученика отшлепать нельзя, слава богу, но можно много гадостей сделать, считая, что это ради его блага. И с этим тоже можно очень легко заиграться. К тому же есть ряд очень легких способов устанавливать дисциплину. Например, высмеять хулигана, унизить. Это очень помогает. Я уж не говорю про такую простую вещь как вопль — многие, наверное, такое проходили. Все сразу молчат, тихо сидят. Очень удобно. Можно потом сеять разумное, доброе, вечное.

У нас очень тяжелая развращающая профессия. А что касается учителей и преподавания истории, то, возвращаясь к началу — из-за того, что это всё время является идеологической наукой, мы все всё время должны решать. Я начинала преподавать даже не буду говорить, когда. И я делала то, что делало довольно большое количество учителей в разных московских школах. Я говорила: «Сейчас я вам расскажу про коллективизацию, а потом вы запишете то, что должны говорить на экзамене». И мне очень стыдно за это сейчас, но никто пока не придумал ничего другого. Потому что или ты зовешь детей на баррикады, что, по-моему, неправильно, или тоже не понятно. А врать детям нельзя, потому что они сразу это чувствуют.

С. Бунтман: Я был по ту сторону баррикады, и я был по эту сторону баррикады, то есть и как родитель, и как в какой-то степени и преподаватель, и ответственный. Это очень большая проблема, действительно. Но! Здесь тогда мы возвращаемся к истории как к науке. Когда в последние последние тяжелые два-три года, у моей дочки получился серьезный конфликт с преподавателями истории, я уж не говорю про ОБЖ, что мы решили после совещания? К какому выводу пришли? Если тебе задают прямой вопрос, ты можешь говорить всё, что угодно, и как ты оцениваешь. Но на каждое, что касается истории, твое положение у тебя должен быть документ. Это всё есть. Всё есть, подтверждающее или опровергающее то, что ты думаешь, и то, что думает, предположим, учитель или какой-то другой ученик. Это всё можно найти. Самое главное здесь — доказуемость, а еще главнее — опровергаемость. Вот, у меня, пожалуйста, статья из «Правды» за такое-то декабря, 1939-й год. Вот текст, факсимильно воспроизведен во всех интернетах, которые только возможны на свете.

Так что здесь надо возвращаться к строгости внутренней, мне кажется.

Т. Эйдельман: К основам исторической науки, да.

Н. Солодников: Спасибо вам огромное. Вы мастера диалога.

Т. Эйдельман: Учителя же. Учителя — болтуны всегда.

Н. Солодников: Да. Дорогие друзья, спасибо огромное.