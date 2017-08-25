Глава правительства Дмитрий Медведев утвердил перечень из 19 вузов и четырех научных организаций, которые наделяются правом с 1 сентября самостоятельно присуждать ученые степени кандидата и доктора наук, а также создавать диссертационные советы и устанавливать их полномочия, сообщается 25 августа на сайте кабмина.

Согласно документу, в список вошли 11 вузов, в отношении которых установлена категория «национальный исследовательский университет», три вуза из категории «федеральный университет», а также четыре вуза, обладающие правом самостоятельно разрабатывать и устанавливать образовательные стандарты. Петербург, в частности, представлен в этом перечне Университетом ИТМО и Горным университетом.

В числе научных организаций заявлены Объединенный институт ядерных исследований; Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук; Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук; Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук.

В апреле в Госдуму был внесен законопроект, направленный на увеличение переходного периода деятельности диссертационных советов МГУ и СПбГУ до 1 сентября 2018 года. Согласно законопроекту, другие вузы, которым предоставлено право проводить аттестацию на присуждение степеней кандидата и доктора наук, минуя Высшую аттестационную комиссию, смогут осуществлять деятельность в течение 2 лет с момента включения в перечень организаций.

Право присуждать собственные ученые степени МГУ и СПбГУ получили после того, как 23 мая 2016 года президент РФ подписал закон о внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике».

По материалам «ДП»