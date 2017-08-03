Ученые успешно удалили из ДНК человеческого эмбриона ген заболевания

Американским и южнокорейским ученым удалось успешно удалить из ДНК человеческого эмбриона ген с мутацией, который отвечает за развитие заболевания. Об этом сообщили в журнале Nature.

Мутация была связана с гипертрофической кардиомиопатией — заболевание сердца, которое встречается у одного из 500 человек и может стать причиной внезапной смерти. Генетики отредактировали ДНК с помощью инструмента CRISPR-Cas9.

В ходе эксперимента ученые оплодотворили спермой мужчины, в генах которого есть соответствующая мутация, яйцеклетки 12 здоровых женщин. Одновременно они вводили в яйцеклетки CRISPR-Cas9, который вырезал из мужской ДНК мутировавший ген с наследственным заболеванием. При этом ученые не зафиксировали никаких негативных изменений ДНК, которые ранее произошли в аналогичных экспериментах китайских генетиков.

Несмотря на научный успех, технология редактирования эмбриона до сих пор является предметом дискуссий из-за этических соображений: так, на территории США действуют строгие ограничения на подобные исследования. В связи с этим ученые полагают, что подобная технология «уйдет в менее зарегулированные страны».