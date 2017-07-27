Петербургский «Водоканал» откроет собственный университет

Петербургский «Водоканал» в следующем году откроет свой собственный университет. Об этом сообщил «Коммерсант». На данный момент петербуржцам доступны образовательные услуги некоммерческой организации высшего образования «Водная академия», однако заведение работает без государственной лицензии на право осуществления образовательной деятельности по программам высшего образования.

На прошлой неделе академия подала документы в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки для получения лицензии на право осуществления образовательной деятельности по программе высшего образования: «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура» профиля «Управление водопроводно-канализационным хозяйством». Примечательно, что выпускники будут получать дипломы собственного образца, а не государственного.

За год обучения придется заплатить около 120 тысяч рублей. По данным "Коммерсанта",в Роспотребнадзоре заявили о получении запроса от академии, но отметили, что он был составлен с нарушениями.