Немецкие ученые провели три концерта для изучения распространения коронавируса

Так, на выступления популярного немецкого исполнителя Тим Бендзко пришло около 2 тыс. добровольцев. Как уточнило издание, все они — молодые, здоровые и не входящие в группы риска. До начала мероприятия участники сдали тест на коронавирус, также им проверили температуру. На самом концерте они надели маски и получили специальные датчики, с помощью которых отслеживались их передвижения. Помимо этого, испытуемым выдали флуоресцентные дезинфицирующие средства, которые позволяли выяснить, к каким поверхностям испытуемые прикасались чаще всего.