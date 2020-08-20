Ученые заявили, что коронавирус может сохраняться в замороженной еде

С помощью лабораторных исследований выяснилось, что SARS-CoV-2 способен выдерживать время и температуру, которую применяют во время транспортировки и хранения при международной торговле. Специалисты добавили SARS-CoV-2 к кусочкам курятины, лосося и свинины, «снижения уровня инфекционного вируса через 21 день при четырех градусах по Цельсию (стандартное охлаждение) и минус 20 градусах по Цельсию (стандартное замораживание) не наблюдалось».