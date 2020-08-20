Коронавирус может находиться в замороженных продуктах как минимум в течение трех недель. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на статью ресурса bioRxiv.
Ученые заявили, что коронавирус может сохраняться в замороженной еде
С помощью лабораторных исследований выяснилось, что SARS-CoV-2 способен выдерживать время и температуру, которую применяют во время транспортировки и хранения при международной торговле. Специалисты добавили SARS-CoV-2 к кусочкам курятины, лосося и свинины, «снижения уровня инфекционного вируса через 21 день при четырех градусах по Цельсию (стандартное охлаждение) и минус 20 градусах по Цельсию (стандартное замораживание) не наблюдалось».
При этом ученые утверждают, что через зараженную еду коронавирус может перейти к людям. Они рекомендуют соблюдать все меры безопасности в помещениях, связанных с пищевой промышленностью. В частности, тщательно мыть руки, чистить поверхности, соприкасающиеся с продуктами, материалами и посудой.
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