Очень большой телескоп сфотографировал планетарную туманность в виде бабочки. Это самый детальный снимок из всех существующих

Планетарная туманность NGC 2899 расположена на расстоянии 3000-6500 световых лет в южном созвездии Вела или Паруса, имеет две центральные звезды, которые, как полагают ученые, и придают ему почти симметричный вид и аналогию с бабочкой. Только 10-20% планетарных туманностей имеют такой тип биполярной формы.

Сам снимок был сделан в рамках программы Cosmic Gems, цель которой — создавать интересные, интригующие или визуально привлекательные изображения с помощью телескопов в образовательных и пропагандистских целях.

Напомним, в январе 2020 года наземный солнечный телескоп DKIST Национального научного фонда США, установленный на Гавайях, сделал самую детальную фотографию поверхности Солнца за всю историю наблюдений. На снимке впервые видно объекты размером до 30 километров. Ранее телескоп Hubble также нашел водяной пар на экзопланете в «обитаемой зоне», а астрономы NASA — туманность в виде хэллоуинской тыквы.