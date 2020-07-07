Издание Business Insider проанализировало данные Бюро статистики труда США и составило прогноз о том, какими будут самые высокооплачиваемые профессии в ближайшие восемь лет — до 2028 года.
Составлен список 30 самых прибыльных профессий будущего. Коронавирус добрался и сюда!
Дипломированный медработник
Средний годовой доход: $73 300
Разработчик прикладного программного обеспечения
Средний годовой доход: $107 510
Главный и операционный менеджеры
Средний годовой доход: $100 780
Финансовый менеджер
Средний годовой доход: $129 890
Аналитик в сфере менеджмента
Средний годовой доход: $85 260
Финансовый аналитик и маркетолог
Средний годовой доход: $63 790
Менеджеры в любых сферах
Средний годовой доход: $68 500
Медицинский менеджер
Средний годовой доход: $100 980
Хирург
Средний годовой доход: $203 450
Менеджер информационных систем
Средний годовой доход: $146 360
Бухгалтер и аудитор
Средний годовой доход: $71 550
Адвокат
Средний годовой доход: $122 960
Средний медицинский работник
Средний годовой доход: $109 820
Преподаватель медицинских дисциплин в университете
Средний годовой доход: $97 320
Все специалисты по бизнес-процессам
Средний годовой доход: $73 570
Аналитик компьютерных систем
Средний годовой доход: $90 920
Физиотерапевт
Средний годовой доход: $89 440
Разработчик программного обеспечения
Средний годовой доход: $107 510
Супервайзер на стройке
Средний годовой доход: $66 210
Водитель грузового автомобиля
Средний годовой доход: $45 260
Руководитель строительства
Средний годовой доход: $95 260
Все специалисты по продажам
Средний годовой доход: $56 130
Электрик
Средний годовой доход: $56 180
Фельдшер
Средний годовой доход: $112 260
Плотник
Средний годовой доход: $48 330
Сантехник, сварщик и трубопроводчик
Средний годовой доход: $55 160
Компьютерные специалисты
Средний годовой доход: $88 550
Лицензированный медицинский помощник
Средний годовой доход: $47 480
Специалист по технической поддержке пользователей
Средний годовой доход: $52 270
Аналитик информационной безопасности
Средний годовой доход: $99 730
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