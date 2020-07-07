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Составлен список 30 самых прибыльных профессий будущего. Коронавирус добрался и сюда!

Издание Business Insider проанализировало данные Бюро статистики труда США и составило прогноз о том, какими будут самые высокооплачиваемые профессии в ближайшие восемь лет — до 2028 года.

Дипломированный медработник
Средний годовой доход: $73 300

Разработчик прикладного программного обеспечения 
Средний годовой доход: $107 510

Главный и операционный менеджеры
Средний годовой доход: $100 780

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Финансовый менеджер 
Средний годовой доход: $129 890

Аналитик в сфере менеджмента
Средний годовой доход: $85 260

Финансовый аналитик и маркетолог 
Средний годовой доход: $63 790

Менеджеры в любых сферах 
Средний годовой доход: $68 500

Медицинский менеджер 
Средний годовой доход: $100 980

Хирург
Средний годовой доход: $203 450

Менеджер информационных систем 
Средний годовой доход: $146 360

Бухгалтер и аудитор 
Средний годовой доход: $71 550

Адвокат 
Средний годовой доход: $122 960

Средний медицинский работник
Средний годовой доход: $109 820

Преподаватель медицинских дисциплин в университете 
Средний годовой доход: $97 320

Все специалисты по бизнес-процессам 
Средний годовой доход: $73 570

Аналитик компьютерных систем
Средний годовой доход: $90 920

Физиотерапевт 
Средний годовой доход: $89 440

Разработчик программного обеспечения 
Средний годовой доход: $107 510

Супервайзер на стройке 
Средний годовой доход: $66 210

Водитель грузового автомобиля 
Средний годовой доход: $45 260

Руководитель строительства
Средний годовой доход: $95 260

Все специалисты по продажам
Средний годовой доход: $56 130

Электрик
Средний годовой доход: $56 180

Фельдшер 
Средний годовой доход: $112 260

Плотник 
Средний годовой доход: $48 330

Сантехник, сварщик и трубопроводчик 
Средний годовой доход: $55 160

Компьютерные специалисты 
Средний годовой доход: $88 550

Лицензированный медицинский помощник 
Средний годовой доход: $47 480

Специалист по технической поддержке пользователей 
Средний годовой доход: $52 270

Аналитик информационной безопасности 
Средний годовой доход: $99 730

sobaka,
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