В первой двадцатке рейтинга также Санкт-Петербургский государственный университет — он занимает 12 строчку, на 17-ой строчке — Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Горный университет занимает 30-ую строчку списка, Санкт-Петербургский государственный экономический университет — 32-ую, ЛЭТИ — 38-ую строчку.

На 52-ом месте рейтинга Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, на 64-ой — Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, на 72-ой строчке — Первый мед имени Павлова, на 88-ой — медицинский университет имени Мечникова. Также в рейтинг Forbes попал Российский государственный педагогический университет имени Герцена — он 95-ый.

При составлении рейтинга учитывалась доля иностранных преподавателей и учащихся в вузе, состав известных студентов, данные о трудоустройстве выпускников, присутствие университета в международных рейтингах, возможность зарубежных стажировок и другие факторы.

Напомним, в октябре британская деловая газета Financial Times опубликовала ежегодный рейтинг магистерских программ Global Mastersin Management. Единственным представителем от России в списке стала Высшая школа менеджмента при СПбГУ — их программа Master in Management заняла 27-е место в мире. Ранее СПбГУ вошел в мировой рейтинг трудоустройства выпускников университетов по всему миру, а также занял вторую строчку рейтинга лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии. В начале учебного года ИТМО, СПбГУ и Политех вошли в рейтинг лучших вузов мира — по версии Times Higher Education. Также рейтинг лучших университетов России составил Forbes, а Высшая школа менеджмента СПбГУ вошла (единственная от России!) в рейтинг лучших бизнес-школ Европы по версии Financial Times.