Как «Фонд друзей балтийской нерпы» спасает десятки тюленят после аномально теплой зимы

Новые подопечные

Отличительная черта этого сезона — большое количество новорожденных малышей. Прямо скажем, сезон для нас непростой, детеныши поступали в возрасте одного, двух, трех дней. Это сложные пациенты, они, возможно, даже не видели самок.

В начале марта было резкое потепление, и без того небольшое количество льда Ладожского озера начало таять. Это совпало с моментом родов ладожской кольчатой нерпы, поэтому самок с детенышами на льдинах понесло в Неву. Часть детенышей потерялась, некоторые самки боролись до последнего и преследовали льдины с малышами до центра Петербурга — есть фотографии нерп на фоне Смольного, Синопской набережной. Из попавших в эту ситуацию нам удалось оказать помощь пяти, троих спасти не удалось — у них был сильный стресс и поражение паразитами.

Только за последнюю пятницу к нам привезли еще двух серых тюленей: один из Выборгского залива был подобран сотрудниками рыбоводческого хозяйства на садках. Из-за плохого самочувствия он не сопротивлялся и дал людям спокойно себя забрать. Вторая тюленька из Усть-Луги в очень плохом состоянии, с судорогами, почти не реагирует на внешние раздражители, с обширными флегмонами в области живота и задних конечностей. Лечим их и надеемся на лучшее.

Большое количество животных в этом сезоне приезжало поклеванное или покусанное. Пострадавшая от встречи собаками и потерявшая много крови серая тюленька из Усть-Луги уже пришла в стабильное состояние, но из-за пережитого она стала очень злым и недоверчивым зверем, так что сегодня она самый опасный для наших рук питомец центра.

Тем не менее, большая часть пациентов уже активно готовится к выпуску: первые выпускные мы планируем на начало мая. Это будут, скорее всего, серые тюлени, первой из нерп, наверное, выпустим Ксению, которая поступила к нам первой — еще 6 февраля.