В единственном в России центре спасения балтийской нерпы по-прежнему работает всего два человека: это семейная пара зоологов Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская. В этом году они столкнулись с колоссальным наплывом пациентов: для успешного выкармливания тюленями щенков им нужен крепкий лед, а его из-за аномально теплой зимы почти не было. «Собака.ru» в прямом эфире поговорила с одной из основателей центра Еленой и тюленем Крошиком, а также узнала, как устроена работа центра в условиях карантина, какие детеныши сейчас в нем находятся и как ему можно помочь.
Как «Фонд друзей балтийской нерпы» спасает десятки тюленят после аномально теплой зимы
О самом известном питомце фонда — тюлене Крошике
Крошик каждый горячий сезон нам помогает и переходит в режим линьки — это всегда минимальные затраты энергии и минимальные хлопоты. Крошик сейчас почти не плавает, мало питается — это нормальное состояние для нерпы весной. Так что он нас поддерживает, мы можем подойти к нему в любой момент и забыть обо всех заботах и просто порадоваться тому, что мы с ним.
Крошик был одним из самых маленьких наших пациентов за всю историю «Фонда друзей балтийской нерпы» — да и не только за нашу, но и за историю центров реабилитации в мире. Его вес был 4 кг, он попал к нам в 2016 году, мы совершили несколько попыток выпуска, готовили его к самостоятельной жизни, не планировали его у себя оставлять. Но, к сожалению, у него словно удалены файлы, отвечающие за дикость. Основной его задачей было находиться рядом с человеком. Первый раз, когда мы его отпускали, он поплавал 15 минут, и мы его забрали, проделав путь 7 часов туда и 7 часов обратно до Валаама. Потом мы готовили его целый год: он самостоятельно охотился, ел живую рыбу. Мы его выпустили в Ладожское озеро, он плавал месяц, за это время успел покататься на катерах, яхтах, погулять, поохотиться — вернувшись, он ни капли не похудел. Но было видно, что он скучал по человеческому обществу.
Как много пациентов сейчас в центре?
У нас непростой сезон: 28 пациентов в центре, возможно, это еще не все. Максимальное количество пациентов у нас было в 2014 году — 29. В 2018 их было всего два, потому что было много льда — мы зависим в первую очередь от льда на Финском заливе и Ладожском озере. Это главное условие для успешного выкармливания детенышей самками. Если льда нет, то большое количество животных гибнет, расстается с матерями, и не всех находят — только тех, кто вылезает в людных местах.
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Малышка Ксения — первый питомец цетра в этом году
В каком режиме сейчас работает центр?
Подъем у нас в шесть утра, потом подготовка к первому кормлению, кормление с 7 до 10 утра. Так много времени это занимает, потому что животных много и часть из них не может питаться самостоятельно. Плюс мы тщательно сортируем рыбу: перебираем, выбрасываем неидеальную, размораживаем, раскладываем по мисочкам. Потом у нас есть время на завтрак. В 11 кормим ослабленных и только поступивших и начинаем подготовку к следующему кормлению. С 12 до 15-16 большое кормление, водные процедуры для тюленей, последний прием пищи у наших пациентов начинается в 22 и заканчивается около часа ночи. В таком режиме проводим весь день, спим мы с Вячеславом по очереди.
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Ладожская нерпа Шлиссик
Новые подопечные
Отличительная черта этого сезона — большое количество новорожденных малышей. Прямо скажем, сезон для нас непростой, детеныши поступали в возрасте одного, двух, трех дней. Это сложные пациенты, они, возможно, даже не видели самок.
В начале марта было резкое потепление, и без того небольшое количество льда Ладожского озера начало таять. Это совпало с моментом родов ладожской кольчатой нерпы, поэтому самок с детенышами на льдинах понесло в Неву. Часть детенышей потерялась, некоторые самки боролись до последнего и преследовали льдины с малышами до центра Петербурга — есть фотографии нерп на фоне Смольного, Синопской набережной. Из попавших в эту ситуацию нам удалось оказать помощь пяти, троих спасти не удалось — у них был сильный стресс и поражение паразитами.
Только за последнюю пятницу к нам привезли еще двух серых тюленей: один из Выборгского залива был подобран сотрудниками рыбоводческого хозяйства на садках. Из-за плохого самочувствия он не сопротивлялся и дал людям спокойно себя забрать. Вторая тюленька из Усть-Луги в очень плохом состоянии, с судорогами, почти не реагирует на внешние раздражители, с обширными флегмонами в области живота и задних конечностей. Лечим их и надеемся на лучшее.
Большое количество животных в этом сезоне приезжало поклеванное или покусанное. Пострадавшая от встречи собаками и потерявшая много крови серая тюленька из Усть-Луги уже пришла в стабильное состояние, но из-за пережитого она стала очень злым и недоверчивым зверем, так что сегодня она самый опасный для наших рук питомец центра.
Тем не менее, большая часть пациентов уже активно готовится к выпуску: первые выпускные мы планируем на начало мая. Это будут, скорее всего, серые тюлени, первой из нерп, наверное, выпустим Ксению, которая поступила к нам первой — еще 6 февраля.
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Пострадавшая после встречи с собаками серый тюлень из Усть-Луги
Как много пациентов может быть еще в этом году
Судя по состоянию тех животных, которые поступали на прошлой неделе, можно сказать, что их будет совсем немного — последние пациенты попали к нам в крайней степени истощения, если бы их не нашли люди, они бы погибли в течение нескольких дней. Запасов прочности у тюленят уже нет.
Изменилось ли что-то в работе центра после введения карантина?
Количество людей, которые в хорошую погоду гуляют по берегу, резко сократилось. Когда мы выезжаем за тюленями, видим абсолютно пустые пляжи и парковки. Из-за этого мы боялись, что найдем меньше тюленят, которые нуждаются в помощи — нам звонят обычные люди, которые замечают зверей. Но серьезные меры по карантину были введены уже в апреле, а в марте мы успели найти много животных, нам помогали волонтеры.
А в нашей жизни ничего не изменилось: каждый год в сезон мы переходим в режим самоизоляции, находимся в режиме 24 на 7 в центре.
Как помочь?
Мы долгое время испытывали потребность в автопомощниках, потому что иногда за тюленем необходимо ехать 200-300 км. Бросить всех наших подопечных на несколько часов не представляется возможным. Нам удалось найти таких людей, мы им очень благодарны. Замечательная семейная пара Анна и Денис и доброволец Антон суммарно привезли десятерых тюленят из самых отдаленных районов Ленинградской области. К сожалению, акция «Полотенчики для тюленчиков», которую так любят петербуржцы, в этом году не состоялась из-за коронавируса. Поэтому полотенца нам пришлось закупить. Так что главная помощь для нас сейчас — финансовая, оказать ее можно на нашем сайте. Целенаправленный сбор средств мы сейчас не объявляем, потому что сейчас времена для многих и так тяжелые. Но такая помощь нам очень нужна, потому что потребление рыбы и медикаментов в этом году экстремально большое.
Как был создан фонд друзей балтийской нерпы?
Мы занимаемся спасением тюленей с 2007 года, делали это на разных площадках. А фонд мы создали в 2014 году, когда был объявлен год Финского залива. Тогда благодаря петербургскому водоканалу нам предоставили площадку для реабилитации тюленей в Репино. С тех пор помогаем в больших масштабах: проблема актуальна, потому что изменение климата происходит, зимы становится все более и более мягкими, из-за чего с каждым годом все больше тюленят попадают в центр.
Подробнее об истории создания центра можно прочитать здесь.
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