Как Сергей Иванов из Университета ИТМО разработал приложение, прогнозирующее распространение COVID-19

Мне не очень нравится, как СМИ преподносят статистику распространения COVID-19. Они часто рисуют пугающие графики, на которых виден только постоянный рост заболеваемости и исключительно мрачные перспективы. Это не отражает реальную ситуацию. Я сосредоточился на тех графиках, которые показывают и рост, и падение, и пик эпидемии, и когда все это закончится, они взяты с сайта Worldometers и основаны на цифрах, которые обновляются в ноль часов каждого дня и соответствуют официальной статистике. Все эти данные позволили составить модель, которая объективно показывает эффективность ограничительных мер и то, что их соблюдение обязательно приведет к позитивному результату. Задаете параметры и смотрите, сколько заболевших при каком уровне самоизоляции у вас получится.

Ситуация с коронавирусом уникальна тем, что это первая эпидемия, по которой есть довольно полные статистические данные. Они не идеальны, но они более информативные, чем в случае с ОРВИ, гриппом или, например, с ВИЧ. Если статистику распространения гриппа никто и не думает считать, пока число заболевших не превысит какой-то критической отметки, то здесь во многих странах учет ведется с первого заболевшего. Про ВИЧ и говорить не стоит — миллионы людей являются скрытыми носителями вируса и не догадываются об этом. Я знаю, о чем говорю — подобными расчетами я занимаюсь с 2007 года.