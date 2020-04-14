Старший научный сотрудник центра когнитивных разработок Университета ИТМО и руководитель международной лаборатории «Городская информатика» Сергей Иванов вместе с командой создали приложение-модель, которое прогнозирует заражения коронавирусом. В игровой форме и наглядно без сложных цифр и непонятных терминов приложение (скачать можно тут) показывает, как введение и снятие ограничительных мер в тех или иных странах помогает или наоборот мешает борьбе с COVID-19. Сергей рассказал «Собака.ru» том, как статистика и моделирование пандемии приведут нас к сознательности.
Как Сергей Иванов из Университета ИТМО разработал приложение, прогнозирующее распространение COVID-19
Мне не очень нравится, как СМИ преподносят статистику распространения COVID-19. Они часто рисуют пугающие графики, на которых виден только постоянный рост заболеваемости и исключительно мрачные перспективы. Это не отражает реальную ситуацию. Я сосредоточился на тех графиках, которые показывают и рост, и падение, и пик эпидемии, и когда все это закончится, они взяты с сайта Worldometers и основаны на цифрах, которые обновляются в ноль часов каждого дня и соответствуют официальной статистике. Все эти данные позволили составить модель, которая объективно показывает эффективность ограничительных мер и то, что их соблюдение обязательно приведет к позитивному результату. Задаете параметры и смотрите, сколько заболевших при каком уровне самоизоляции у вас получится.
Ситуация с коронавирусом уникальна тем, что это первая эпидемия, по которой есть довольно полные статистические данные. Они не идеальны, но они более информативные, чем в случае с ОРВИ, гриппом или, например, с ВИЧ. Если статистику распространения гриппа никто и не думает считать, пока число заболевших не превысит какой-то критической отметки, то здесь во многих странах учет ведется с первого заболевшего. Про ВИЧ и говорить не стоит — миллионы людей являются скрытыми носителями вируса и не догадываются об этом. Я знаю, о чем говорю — подобными расчетами я занимаюсь с 2007 года.
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Сергей Иванов. Фото: Университет ИТМО
Качественная статистика позволяет нам настроить сразу три параметра (заболеваемость, выздоровление, смертность) и увидеть максимально адекватную ситуации модель поведения общества. Настраивать каждый параметр по отдельности и распределять людей в пространстве в зависимости от каждого из них нет смысла — наше приложение построено именно на взаимосвязи этих показателей.
Задача приложения — не просто лишний раз указать обществу на важность самоизоляции, но и открыть глаза на то, что все будет хорошо. Повторюсь: все эпидемии когда-нибудь заканчиваются. Китай справился. В Италии и Испании уже можно говорить о медленном, очень медленном, но спаде. Но, конечно, демонстрация результатов самоизоляции тоже очень важна: для скептиков наглядно показано, к каким плачевным результатам приведет ослабление ограничительных мер до прохождения пика пандемии. Модель доступна абсолютно каждому и она максимально проста в использовании.
Я приветствую введенные в России и в мире ограничения. Хотя понимаю, что тут могут быть две конфликтующие позиции. С медицинской точки зрения все правильно, с экономической, может быть, и не очень. Вот главы государств и пытаются определить баланс между защитой населения и уроном экономике. Найти его невероятно сложно.
Приложение, которое мы разработали, применимо не только в ситуации эпидемии, но и, например, при составлении маршрутов общественного транспорта. При моделировании транспортных систем как раз учитывается поведение и перемещение людей. Кстати, тут связь с актуальной повесткой тоже есть — понимание того, как люди ездят на транспорте, позволяет спрогнозировать перемещения и адекватно их ограничить. Такой симбиоз двух моделей.
COVID-19 повлек за собой экономический кризис, но в некоторых областях науки возможен качественный скачок. Те, кто работает в вирусологии, в эпидемиологии, в том числе занимается математическими моделями, связанными с этой темой, конечно, могут ждать повышенного внимания и финансирования.
Пока никто толком не понимает, почему в разных странах распространение вируса протекает по-разному. Да, есть какие-то вещи не поверхности — быстрота реагирования, уровень медицины. Но вполне возможно, что стоит учитывать также экологию, демографию, культуру. Было бы очень интересно составить общую картину. Я думаю, что в ближайшее появится много исследований по данной тематике, которые должны прояснить эти различия.
Сами мы с коллегами соблюдаем все рекомендации руководства города и руководства Университета ИТМО по самоизоляции. Сейчас я работаю из дома, активно общаюсь с коллегами по каналам удаленного доступа. Мы отлично справляемся, но я мечтаю о дне, когда смогу вернуться в Университет: все-таки личного общения не хватает. Удаленка в науке — штука не очень эффективная, много нестандартных задач, которые требуют прямого контакта с другими учеными. Да и со студентами и аспирантами часто обсуждаем такие вопросы, для которых нужны ручка и бумага, а не окошки в Zoom. Но, повторюсь, мы справляемся, и самое главное сейчас — побороть вирус и не рисковать своим и чужим здоровьем.
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