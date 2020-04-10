Минпросвещения не рассматривает возможность досрочного завершения учебного года во всех школах России

«Школа имеет автономию в принятии решений по организации образовательного процесса. Поэтому мы дали возможность выбрать различные варианты для каждой образовательной организации, согласовать их со своим учредителем, министерством образования своего региона, определиться, как школа будет заканчивать учебный год. Сегодня очень активно обсуждается в обществе сокращение учебного года, я хотел бы особо обратить внимание, что в разъяснениях министерства просвещения о досрочном полном завершении учебного года речи не идет», — рассказал Басюк.

Напомним, все университеты России ушли на внеплановые каникулы с 28 марта по 5 апреля из-за распространения коронавируса Covid-2019. Негосударственным вузам также рекомендовано освободить студентов от посещений. С 23 марта все школы России также ушли на каникулы из-за распространения коронавируса. С 30 марта школы Петербурга будут переведены на дистанционное обучение. Сроки вступительных экзаменов в университеты России перенесут из-за пандемии коронавируса. Они могут быть отложены на две-четыре недели, что также связано с переносом сроков сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Позже также стало известно, что в 2020 году ОГЭ будут сдавать только по очным предметам.

Министерство просвещения России считает приоритетным завершить учебный год 2019-2020 в установленные сроки, однако не исключает, что школьникам придется учиться летом — все зависит от ситуации с распространением коронавируса в стране. А «Яндекс» запустил бесплатную онлайн-школу для всех детей, ушедших на карантин из-за пандемии.