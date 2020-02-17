Кафедре общего языкознания СПбГУ присвоено имя Людмилы Вербицкой

Людмила Вербицкая родилась в Ленинграде 17 июня 1936 года. Она с отличием окончила ЛГУ, и с 1958 года начала свою карьеру в университете с должности старшего лаборанта. Людмила Вербицкая является доктором филологических наук, профессором СПбГУ, была ректором университета в период с 1994 по 2008 год, а затем его президентом. Стала первой женщиной-ректором СПбГУ.

Людмила Вербицкая была одним из авторов серии словарей «Давайте говорить правильно», а горожане регулярно встречали в вагонах метро ее социальные плакаты «Давайте говорить как петербуржцы», на которых Людмила Алексеевна разъясняла правильную постановку ударения, значение молодежного сленга, иностранных и заимствованных слов и других сложностей русского языка.

Людмила Алексеевна Вербицкая скончалась 24 ноября 2019 года. Ей было 83 года.

«Жизнь Людмилы Алексеевны была полностью связана с Университетом. В 1958 году она окончила Ленинградский государственный университет по специальности «русский язык и литература», затем занялась научной и преподавательской деятельностью, а в 1979 году стала профессором. В 1965 году защитила кандидатскую диссертацию, в 1977 году — докторскую. В 1985 году Людмила Алексеевна стала заведующей кафедрой общего языкознания и бессменно занимала этот пост более 30 лет — до ухода из жизни», — вспоминают в СПбГУ.