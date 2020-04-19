Che — потому что для человека. Панорамные французские балконы, 20-метровые кухни, виды на Московские ворота и даже памятник архитектуры во дворе.
Спецпроект «Недвижимость»: квартал Che рядом с Московскими воротами
Локация
Общепризнанный престиж Московского района в некоторых локациях является безоговорочным. Например, в нескольких шагах от знаковой достопримечательности — Московских триумфальных ворот. Близкое соседство со станцией метро, центром города, Парком Победы и аэропортом — роскошь для любого петербуржца, но уважаемый девелопер (32й год работы и ноль дней просрочек по вводу) добавляет к genius loci щедрый набор опций комфортного проживания, скромно классифицируя его как бизнес-лайт.
Эргономика
Уровень комфорта в Квартале Che отнюдь не лайтовый. Потолки от 2,72 до 3,6 метра на последних этажах, кухни-гостиные до 22 квадратов. Панорамные (спасибо распашным створкам и остеклению в пол) французские балконы впускают в квартиры много света (и воздуха!). Встроенные ниши для гардеробных закрывают вопросы хранения, а системы диспетчеризации и дистанционного сбора показаний счетчиков — все коммунальные заботы.
История
Редкое явление для современного строительства, когда застройщик, осваивая территорию заброшенной промзоны, сохраняет исторические постройки. Выявленный объект культурного наследия — холодильник бывшего завода сухого льда, построенный на Черниговской улице в начале XX века гражданским инженером Голензовским, останется в Квартале Che и заживет по-новому. Историческое здание, больше похожее на замок с шестью кирпичными башнями, ожидает тщательная реконструкция от фундаментов и цоколя до лепного декора на ризалитах и новое функциональное назначение — наземная автостоянка на 704 места.
Атмосфера
Собственный памятник архитектуры — почетно, но богатая внутренняя инфраструктура — обязательно. Забота о жильцах в деталях: дизайнерская отделка входных групп в экостиле со скамейками и зелеными панно на стенах, закрытые дворы с паркингами, сквер с детскими площадками, амфитеатром (привет, «Стрелка»!) и зоной workout, два детских сада на территории квартала, колясочные во всех парадных.
Квартал Che, Черниговская ул., 15, лит. В
Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Эталон Девелопмент» (входит в Группу «Эталон»)
Проектная декларация на сайте lenspecsmu.ru
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