Спецпроект «Недвижимость»: квартал Che рядом с Московскими воротами

Эргономика

Уровень комфорта в Квартале Che отнюдь не лайтовый. Потолки от 2,72 до 3,6 метра на последних этажах, кухни-гостиные до 22 квадратов. Панорамные (спасибо распашным створкам и остеклению в пол) французские балконы впускают в квартиры много света (и воздуха!). Встроенные ниши для гардеробных закрывают вопросы хранения, а системы диспетчеризации и дистанционного сбора показаний счетчиков — все коммунальные заботы.

История

Редкое явление для современного строительства, когда застройщик, осваивая территорию заброшенной промзоны, сохраняет исторические постройки. Выявленный объект культурного наследия — холодильник бывшего завода сухого льда, построенный на Черниговской улице в начале XX века гражданским инженером Голензовским, останется в Квартале Che и заживет по-новому. Историческое здание, больше похожее на замок с шестью кирпичными башнями, ожидает тщательная реконструкция от фундаментов и цоколя до лепного декора на ризалитах и новое функциональное назначение — наземная автостоянка на 704 места.

Атмосфера

Собственный памятник архитектуры — почетно, но богатая внутренняя инфраструктура — обязательно. Забота о жильцах в деталях: дизайнерская отделка входных групп в экостиле со скамейками и зелеными панно на стенах, закрытые дворы с паркингами, сквер с детскими площадками, амфитеатром (привет, «Стрелка»!) и зоной workout, два детских сада на территории квартала, колясочные во всех парадных.