ЖК «Дефанс» от «Лидер Групп», который компания возводит в двух шагах от Московского проспекта, можно назвать пентхаусом у Дворца Советов: французские окна, променад, фонтан и архитектор как у реконструкции Главного Штаба.
Спецпроект «Недвижимость»: «Дефанс» в Московском районе
Амбициозно
В начале XX века Московский район должен был стать смысловым центром нового Ленинграда: здесь советские архитекторы возводили первые в бывшей имперской столице высотки. А сегодня уважаемый застройщик «Лидер Групп» (4-е место в регионе по объемам текущего строительства) трансформирует квартал между проспектом Гагарина и улицей Типанова в парижский Манхэттен. Здесь, цитируя монументальное творение датского архитектора Йохана Отто фон Шпрекельсена, Никита Явейн и его «Студия 44» создают функциональную (жилую!) версию шедевра. И если в Париже Шпрекельсен построил первый в мире объект гиперархитектуры, то у «Лидер Групп» не менее амбициозные планы: дать проспекту Юрия Гагарина и умеренным небоскребам Московского новый спутник.
Выразительно
Да, сходство ЖК бизнес-класса с парижским La Defense не только титульное. Два дома арочной формы отсылают к самой известной постройке крупнейшего делового центра Европы. Но большие арки «Дефанса» — это не место для конференций: здесь можно (и нужно!) жить. Пространство между зданиями-порталами высотой 80 метров — это променад с галереей, фонтан и колоннада. Композицию завершает импозантная лестница, ведущая к группе зданий в форме каре с закрытым для автомобилей двором на кровле полуподземной парковки.
Эксклюзивно
Козырем «Дефанса» обещают стать шестнадцать выдающихся квартир на верхних этажах домов-арок (для некоторых запланировали даже отдельные входные группы и лифт!). Архитекторы отделили их техническим этажом и сняли ограничения по перепланировке еще на стадии проектирования. Уникальное предложение — потолки высотой 4,5 метра бросают вызов лучшим сталинкам района. А квартиры в домах внутренней архитектурной группы радуют потолками высотой 2,75 метра, просторными метражами до 120 квадратов и разнообразными планировками евроформата.
Уединенно
Все дома ЖК соединены стилобатом на уровне третьего этажа. Атмосфере уединенности ничего не грозит. Тем более что торговая галерея, фитнес-центр с двумя бассейнами, рестораны, пассажи офисных помещений и двухэтажный подземный паркинг находятся прямо на закрытой территории ЖК. Дорога до центра займет не более 20 минут на машине, до аэропорта — 15 минут. А до ближайших рекреационных зон — Парка Победы, сквера у Дома Советов, Пулковского парка, парка Интернационалистов и парка Героев-пожарных — можно прогуляться пешком.
Все связано
Большая арка братства продолжает историческую ось Парижа (революционер и урбанист барон Осман проложил по этой оси Елисейские поля!) и так транслирует великую страсть французов к абсолютизму. Арки «Дефанса» передают привет арке Главного Штаба Эрмитажа: последний обязан своей реконструкцией именно Никите Явейну, автору нового проекта «Лидер Групп». Кстати, к 25-летнему юбилею авторов проекта, архитектурного бюро «Студии 44», Эрмитаж открыл грандиозную выставку: инсталляции, чертежи, видео — и в том числе макеты знаменитых проектов Явейна, например Академии танца Бориса Эйфмана.
На районе
Соседний дом, а еще точнее Дворец Советов, — без преувеличения объект культурного наследия РФ федерального значения. Это крупнейшее общественное здание в СССР 1940-х было спроектировано под началом классика конструктивизма и неоклассицизма Ноя Троцкого и считается его манифестом.
«Дефанс», пр. Юрия Гагарина, д. 32, лит. В, к. 4
Застройщик: ООО «Специализированный застройщик БизнесСити»
Проектная декларация на сайте lidgroup.ru
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