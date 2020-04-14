Спецпроект «Недвижимость»: «Дефанс» в Московском районе

Все связано

Большая арка братства продолжает историческую ось Парижа (революционер и урбанист барон Осман проложил по этой оси Елисейские поля!) и так транслирует великую страсть французов к абсолютизму. Арки «Дефанса» передают привет арке Главного Штаба Эрмитажа: последний обязан своей реконструкцией именно Никите Явейну, автору нового проекта «Лидер Групп». Кстати, к 25-летнему юбилею авторов проекта, архитектурного бюро «Студии 44», Эрмитаж открыл грандиозную выставку: инсталляции, чертежи, видео — и в том числе макеты знаменитых проектов Явейна, например Академии танца Бориса Эйфмана.

На районе

Соседний дом, а еще точнее Дворец Советов, — без преувеличения объект культурного наследия РФ федерального значения. Это крупнейшее общественное здание в СССР 1940-х было спроектировано под началом классика конструктивизма и неоклассицизма Ноя Троцкого и считается его манифестом.