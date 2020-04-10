Финский девелопер ЮИТ возводит свой новый проект на севере города в окружении зелени недалеко от легендарного парка Лесотехнической академии. Кроме квартир-трансформеров, мастер-спален на месте гостиной, саун в TARMO запланированы окна в сад.
Спецпроект «Недвижимость»: проект TARMO от «ЮИТ Санкт-Петербург»
Гений места
Места у Ланского сада хранят воспоминания о фаворите Екатерины II и всех последующих владельцах его усадьбы, а мы помним, что уют в представлении известного (на жилищном рынке России с 1997 года) финского девелопера ЮИТ начинается с genius loci. Рядом сразу три станции метро — «Черная речка», «Лесная», «Удельная» — и еще больше выездов на крупные магистрали. На кислородные процедуры необязательно ехать в Ботанический или на обновленную набережную Карповки, хотя до них десять минут на машине. Дышать воздухом и оздоравливаться можно в двух шагах от дома — в Пионерском саду, парке Лесотехнической академии и Удельном парке.
Цифры
В чем tarmo («сила» в переводе с финского) скандинавской жизни в Петербурге, уже знают жильцы первой очереди комплекса, введенной в 2019 году. Во второй и третьей — те же ставшие родными просторные евродвушки и евротрешки, остекленные финские (глубиной до полутора метров) балконы, санузлы с сауной, гардеробные внутри квартир и хозяйственные кладовые за пределами, в подвальных помещениях. Градус добрососедства повышается со снижением и без того небольшого количества квартир в очередях: 194 — в первой, 183 и 90 — во второй и третьей. Встроенное помещение для детского сада на 80 мест и семиэтажный паркинг на 440 мест обещают еще больше спокойствия и гармонии в отношениях родителей, детей и автомобилистов.
Дикий эксклюзив
Ноу-хау ЮИТ — «трансформеры», впервые выведенные на рынок именно в ЖК TARMO. Эксперимент удался: кто откажется от квартиры с готовыми вариантами перепланировки на случай, если захочется поменять местами не только мебель, но и комнаты. Застройщик только за: тиражирует удачную инновацию во всех оставшихся домах комплекса (всего их будет пять) и добавляет больше вариантов планировок для переделки. Перейти к заранее предусмотренному плану поможет управляющая компания, готовая взять на себя все согласования и выполнение работ.
Технологии
За европейский комфорт отвечают передовые инженерные решения, многие из которых буквально скрыты от глаз жильцов. Благодаря периметральной схеме разводки труб стояки водоснабжения расположены в местах общего пользования. Панельные радиаторы оборудованы приборами регулировки и поквартирного учета тепла. Фильтры грубой и тонкой очистки холодной воды обитают в водомерном узле дома. А в TARMO живут только свои. Электронные ключи защищены от клонирования, территория ЖК ограждена и оснащена системами управления и контролем доступа.
На районе
Поселитесь в ЖК TARMO — и будете жить, считай, на особо охраняемой природной территории: в ближайшем соседстве — легендарный парк Лесотехнической академии. А в Пионерском саду на соседней Сердобольской улице можно играть в петанк среди тысячи деревьев и восьми тысяч декоративных кустарников: от черемухи и яблони до боярышника и сирени.
ЖК TARMO, Студенческая ул., 24
Застройщик АО «ЮИТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Проектная декларация на сайте spb.yit.ru
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