Спецпроект «Недвижимость»: проект TARMO от «ЮИТ Санкт-Петербург»

Цифры

В чем tarmo («сила» в переводе с финского) скандинавской жизни в Петербурге, уже знают жильцы первой очереди комплекса, введенной в 2019 году. Во второй и третьей — те же ставшие родными просторные евродвушки и евротрешки, остекленные финские (глубиной до полутора метров) балконы, санузлы с сауной, гардеробные внутри квартир и хозяйственные кладовые за пределами, в подвальных помещениях. Градус добрососедства повышается со снижением и без того небольшого количества квартир в очередях: 194 — в первой, 183 и 90 — во второй и третьей. Встроенное помещение для детского сада на 80 мест и семиэтажный паркинг на 440 мест обещают еще больше спокойствия и гармонии в отношениях родителей, детей и автомобилистов.