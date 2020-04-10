Строительная компания ПСК запустила дистанционный сервис по покупке квартиры

Компания ПСК на протяжении всего периода самоизоляции организовывает полный цикл сделки по покупке жилья онлайн – от бронирования квартиры на сайте до регистрации договора в Росреестре и дистанционной оплате через сервис «ДомКлик» от Сбербанка.

Такие механизмы работы с клиентом в ПСК были созданы давно. Так, изначально инструмент удаленной консультации использовался для региональных покупателей. Вплоть до того, что человек мог договориться на видеозвонок по Whatsapp, Telegram и другим мессенджерам в удобное время, чтобы ему показали фото локации, макет дома и материалы отделки, образцы которых есть в офисах продаж.

Сейчас команда компании дает возможность в сети не только выбрать квартиру, но и согласовать ипотеку, оформить необходимые документы, а также наблюдать через веб-камеры за строительством объекта.