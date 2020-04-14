Для чего Анжелика Альшаева придумала первый в Петербурге онлайн-магазин квартир

Личность человека во многом формирует среда. Возьмем вопросы экологии, разумного потребления, которые сейчас у всех на слуху. Когда приезжаешь, например, в Германию, где повсюду стоят контейнеры для раздельного сбора и где все сортируют мусор, то не возникает мысли делать как-то иначе.

Разумное потребление не должно быть подвигом. В Финляндии, например, почти в каждом магазине стоят специальные аппараты по продаже молока, где ты сразу можешь сдать старую упаковку и взять молоко в новой по более низкой цене. Если ты не сдаешь тару, ты платишь заметно больше: и за молоко, и за упаковку. Это доступный всем сервис. У нас же подобные магазины единичны.