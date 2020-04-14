Строительная сфера — одна из самых консервативных и патриархальных. Пионером ее цифровизации в прошлом году стала женщина. Под руководством Анжелики Альшаевой, главной по продажам и маркетингу в ГК «КВС», был запущен первый в Петербурге онлайн-магазин квартир, благодаря которому можно избежать бумажной бюрократии и очередей. Мы поговорили с автором проекта о покупателе новой эпохи, разумном потреблении и открытом жилье.
Для чего Анжелика Альшаева придумала первый в Петербурге онлайн-магазин квартир
Искать что-то новое и добиваться того, чтобы это было реализовано, — для меня самое интересное в работе. Иначе просто будет скучно. Это вечная история — доказать себе, что смогу сделать лучше, чем есть сейчас, чем реализовано у конкурентов. За что бы я ни бралась, мне важно дойти до конца. Без такой самомотивации невозможно эффективно работать и развивать бизнес.
Размышляя над бизнес-процессами и продуктом, важно быть честной с самой собой. Я всегда задаю себе вопрос: а насколько мне было бы удобно жить в этой квартире, как мне было бы удобно общаться с менеджером? Такой честный диалог позволяет видеть бизнес шире, отстраниться от текущей ситуации в компании и на рынке, сосредоточиться на клиенте и его потребностях. Так и родился онлайн-магазин квартир. Как минимум 5 лет назад я уже была уверена, что постепенно мы сможем уйти от излишней бюрократии даже в недвижимости. Мысль о том, что нужно возиться с бумагами, стоять в очередях, посещать офис застройщика, банк, МФЦ, приводит в отчаяние покупателя. В прошлом году, наконец, мы избавили клиента от этой головной боли, запустив онлайн-магазин квартир. Сделку теперь можно провести из любой точки мира. Но и сейчас мы не останавливаемся — расширяем функционал, добавляем новые программы для покупки квартиры.
-
Клубный дом «Б57»
Новое время будет создавать и новые форматы недвижимости. Невозможно строить по-старому для тех горожан, которые уже не понимают ценностей прошлой эпохи. Путешествуя, я сама вижу много интересных пространств, в которых мне хотелось бы жить, идеи, которые хотелось бы воплотить в наших проектах. Именно так появились квартиры с террасами в нашем малоэтажном квартале «Наутилус» у Матисова канала — по-европейски открытый вариант жилья. Большой потенциал, на мой взгляд, есть также у домов-офисов, когда на первом этаже — рабочее пространство, на втором — квартира.
Личность человека во многом формирует среда. Возьмем вопросы экологии, разумного потребления, которые сейчас у всех на слуху. Когда приезжаешь, например, в Германию, где повсюду стоят контейнеры для раздельного сбора и где все сортируют мусор, то не возникает мысли делать как-то иначе.
Разумное потребление не должно быть подвигом. В Финляндии, например, почти в каждом магазине стоят специальные аппараты по продаже молока, где ты сразу можешь сдать старую упаковку и взять молоко в новой по более низкой цене. Если ты не сдаешь тару, ты платишь заметно больше: и за молоко, и за упаковку. Это доступный всем сервис. У нас же подобные магазины единичны.
Должно пройти не одно десятилетие, чтобы такие экоинициативы стали естественным культурным кодом. Но этого не произойдет, если мы сейчас не начнем закладывать основы, не начнем идти к этому. И мне хочется привнести новую, более комфортную среду хотя бы там, где я могу это сделать, на территории отдельного жилого комплекса или микрорайона, который мы строим. Поэтому уже сейчас в наших проектах есть доступная инфраструктура для раздельного сбора мусора, ежемесячно мы делаем офлайн-мероприятия, где могут общаться соседи, развивать культуру взаимодействия, а значит, и взаимную ответственность. Наша первостепенная задача сейчас также — строить энергоэффективные дома и всеми возможными способами доносить до наших жителей информацию о том, как они могут экономить ресурсы, например тепло и воду.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.