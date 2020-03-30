«БестЪ» сдают апартаменты в Avenue-Apart пожилым людям за половину стоимости

Генеральный директор ГК «БестЪ»

Сейчас никто не может оставаться в стороне от эпидемии. Самыми уязвимыми оказались наши

родители. Поэтому мы предлагаем решение, которое протестировали сами, поскольку постоянно

живем в Avenue-Apart. С точки зрения карантина и самоизоляции, это более практично, чем переселение пожилых родственников за город. В области могут начаться проблемы с подвозом продуктов, вывозом мусора, транспортом и медицинской помощью, вам придется их экстренно решат, а здесь на Петроградской стороне проще и быстрее организовать любую помощь. Если появятся задачи, с которыми команда не сможет справиться, мы постараемся привлечь волонтеров. Да и сами готовы помочь по-соседски – доставить продукты или лекарства

из ближайшей аптеки пожилым людям, которые проживают у нас. Кроме этого, аренда апартаментов может оказаться практичным решением и для тех, кто вернулся из-за

границы и не хочет подвергать риску свою семью».