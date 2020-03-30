Группа компаний «БестЪ» в период карантина сдает апартаменты в Avenue-Apart cо скидкой в 50% людям старше шестидесяти лет. Уход за родственниками можно организовать дистанционно, даже из другого города или страны: для этого достаточно просто оставаться на связи. В отеле сейчас есть 15 свободных номеров с кухней и полным набором бытовой техники, включая чайник, микроволновку, холодильник, стиральную машину и кондиционер.
«БестЪ» сдают апартаменты в Avenue-Apart пожилым людям за половину стоимости
Проживающие могут рассчитывать на уборку и дезинфекцию номеров, возможна бесконтактная доставка продуктов через службу ресепшн. На втором этаже апарт-отеля работает клиника, через которую можно сдать анализы и получить консультацию врачей. Если в Avenue-Apart переезжать с домашними питомцами, то в случае необходимости персонал отеля возьмет на себя выгул собаки.
Андрей Лушников
Генеральный директор ГК «БестЪ»
Сейчас никто не может оставаться в стороне от эпидемии. Самыми уязвимыми оказались наши
родители. Поэтому мы предлагаем решение, которое протестировали сами, поскольку постоянно
живем в Avenue-Apart. С точки зрения карантина и самоизоляции, это более практично, чем переселение пожилых родственников за город. В области могут начаться проблемы с подвозом продуктов, вывозом мусора, транспортом и медицинской помощью, вам придется их экстренно решат, а здесь на Петроградской стороне проще и быстрее организовать любую помощь. Если появятся задачи, с которыми команда не сможет справиться, мы постараемся привлечь волонтеров. Да и сами готовы помочь по-соседски – доставить продукты или лекарства
из ближайшей аптеки пожилым людям, которые проживают у нас. Кроме этого, аренда апартаментов может оказаться практичным решением и для тех, кто вернулся из-за
границы и не хочет подвергать риску свою семью».
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