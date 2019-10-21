Манижа представила клип на песню «Сейчас дважды не случится»

Настоящий короткометражный фильм (в лучших традициях советских кинолент!), снятый Манижей совместно с режиссером Дарьей Балановской, рассказывает ироничную историю жизни, в которой главное — не упустить момент. «Это ироничная история из нашей с вами жизни, полной стереотипов и запретов: «женщина должна…», «старики не могут…», «чужие = плохие». Так и живем в молчаливом согласии, упуская важное, настоящее. А между тем, сейчас дважды не случится», — рассказывает Манижа.

Напомним, ранее певица Манижа представила новый клип на песню «Мама», а также запустила мобильное приложение экстренной помощи с тревожной кнопкой — свой способ поддержать женщин, столкнувшихся с абьюзом и насилием в семье. Певица также поучаствовала в записи дебютного релиза «Курток Кобейна» — сайд-проекта Шуры Би-2, записала совместную композицию All Rise с московской нео-психоделик группой Stone Submarines, а еще озвучила произведения русских поэтов — от Пушкина и Цветаевой до Бальмонта и Блока.