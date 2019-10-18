Инди-поп трио OQJAV представили новый мини-альбом «Кегельбан». В шести композициях, где фортепиано выступает в качестве ведущего инструмента — поэты-шестидесятники, черное-белое кино, правила игры на кегельной дорожке и воспоминания о детстве. Послушайте прямо сейчас!
Поэты-шестидесятники, черно-белое кино и воспоминания о детстве: OQJAV представили новый мини-альбом «Кегельбан»
В записи нового релиза OQJAV приняла участие актриса театра и кино Анастастия Великородная — вместе с музыкантами она исполнила заглавную композицию альбома «Кегельбан». «Новый EP с музыкальными рифмами 60-х, разницей между кегельбаном и боулингом, фитом с великолепной актрисой, барабанщиком, июльским дождем и как если бы вы вдруг проснулись — а все черно-белое, даже собака на коврике, Анна на шее, девочка с персиками», — рассказывают об альбоме OQJAV.
Вместе с релизом музыканты представили клип на песню «Портвейн» — черно-белую (и невероятно трогательную!) историю о детстве и близости. Посмотреть полную версию можно в iTunes.
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