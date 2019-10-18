В записи нового релиза OQJAV приняла участие актриса театра и кино Анастастия Великородная — вместе с музыкантами она исполнила заглавную композицию альбома «Кегельбан». «Новый EP с музыкальными рифмами 60-х, разницей между кегельбаном и боулингом, фитом с великолепной актрисой, барабанщиком, июльским дождем и как если бы вы вдруг проснулись — а все черно-белое, даже собака на коврике, Анна на шее, девочка с персиками», — рассказывают об альбоме OQJAV.