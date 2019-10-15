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Shortparis, «Увула» и Present Perfect: объявлен шорт-лист музыкальной премии Jager Music Awards

Оргкомитет музыкальной премии Jager Music Awards опубликовал шорт-лист номинантов 2019 года. В борьбе за звание участвую сразу несколько лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — от группы Shortparis и хип-хоп-артиста Boulevard Depo до коллектива «Самое большое простое число» и основателя лейбла Ionoff Music Александра Ионова. «Собака.ru» публикует полный список.

  • Кирилл Иванов 

  • Sportparis

  • Boulevard Depo

Группа года: Shortparis, «СБПЧ», Cream Soda

Синг года: RSAC X ELLA — NBA, Cream Soda — «Никаких больше вечеринок», Shortparis — «Страшно»

Видео года: Shortparis — «Страшно», Noize MC — «Все как у людей», Cream Soda — «Никаких больше вечеринок»

Рок: «Петля Пристрастия», «Увула», «Деревянные киты»

Хип-хоп: Масло черного тмина, Boulevard Depo, Face

Электроника: Shadowax/Ishome, Kedr Livanskiy, Cream Soda

Лейбл года: «Трип», Ored Recordings, Ionoff Music 

Событие года: Present Perfect Festival, Mutabor, «Боль»

Dj года: Sofia Rodina, Lipelis, Hipushit

Вклад в индустрию: Степан Казарьян, Сергей Мудрик, Pop Farm

Напомним, 17 ноября 2018 года в московском клубе «Правда» прошла церемония награждения музыкальной премии Jager Music Awards. Список победителей был опубликован на официальном сайте премии. Среди взявших приз — героиня сентябрьской обложки «Собака.ru» певица Монеточка (категория «Группа года» и «Сингл года») и петербургский «неформатный» лейбл от арт-директора клуба «Ионотека» Ionoff Music.


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Дарья Гладких,
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