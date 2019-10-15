Оргкомитет музыкальной премии Jager Music Awards опубликовал шорт-лист номинантов 2019 года. В борьбе за звание участвую сразу несколько лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — от группы Shortparis и хип-хоп-артиста Boulevard Depo до коллектива «Самое большое простое число» и основателя лейбла Ionoff Music Александра Ионова. «Собака.ru» публикует полный список.