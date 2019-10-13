Вечером 12 октября группировка «Ленинград» дала финальный концерт в рамках прощального тура на «Газпром Арене». Группировка уже выступила в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде и Ростове-на-Дону.
На «Газпром Арене» состоялся прощальный концерт «Ленинграда» – его посетили 67 тысяч зрителей
По информации «Фонтанки», все билеты были раскуплены еще накануне, а на стадион пришли 67 115 зрителей — это на 2005 человек больше, чем год назад, когда «Ленинград» устроил на Крестовском первое масштабное музыкальное шоу.
На прощальном концерте устранили предыдущие ошибки – провели серьезную работу по улучшению звука. «Закрыли купол, повесили тряпки, но про это лучше спросить звуковиков», – рассказал фронтмен «Ленинграда» Сергей Шнуров журналистам перед концертом.
Он также рассказал о своих впечатлениях от «Газпром Арены»: «Я всегда удивляюсь, как такого хулигана и негодяя допустили до такого замечательного места. И на такую ерунду под названием «мои песни» приходит такое количество людей. С интересом вглядываюсь в пустые кресла, которые скоро заполнятся, в этот огромный объем, который тоже наполнится людьми. Это какое-то чудо!».
Кроме того, музыкант не считает, что собрался уходить на пике популярности. «Это не пик, это плато. Будет ли реюнион – обещать не могу, не хотелось бы, чтобы группа «Ленинград» уходила так же долго, как Алла Пугачева», – добавил Шнуров.
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