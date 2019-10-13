На «Газпром Арене» состоялся прощальный концерт «Ленинграда» – его посетили 67 тысяч зрителей

Он также рассказал о своих впечатлениях от «Газпром Арены»: «Я всегда удивляюсь, как такого хулигана и негодяя допустили до такого замечательного места. И на такую ерунду под названием «мои песни» приходит такое количество людей. С интересом вглядываюсь в пустые кресла, которые скоро заполнятся, в этот огромный объем, который тоже наполнится людьми. Это какое-то чудо!».