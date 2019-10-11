«Бомба»: актриса Ирина Горбачева записала совместный трек с группой «Агонь»

Одновременно с релизом музыканты представили клип, где в образе недалеких сыщиков разыскивают актрису по всему Киеву — в неизвестном направлении ее унес дракон. Когда Горбачеву все-таки находят (спойлер: она вылупляется из драконьего яйца), она жалуется на нелепость происходящего, примеряет усы, избавляется от наручников и все-таки возвращается в Москву.