«Бомба»: актриса Ирина Горбачева записала совместный трек с группой «Агонь»

Ирина Горбачева дебютировала в качестве исполнительницы. Актриса записала совместную композицию с украинской поп-группой «Агонь», основанной экс-участниками Quest Pistols Антоном Савлеповым и Константином Боровским.
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Ирина Горбачева дебютировала в качестве исполнительницы. Актриса записала совместную композицию с украинской поп-группой «Агонь», основанной экс-участниками Quest Pistols Антоном Савлеповым и Константином Боровским.
Одновременно с релизом музыканты представили клип, где в образе недалеких сыщиков разыскивают актрису по всему Киеву — в неизвестном направлении ее унес дракон. Когда Горбачеву все-таки находят (спойлер: она вылупляется из драконьего яйца), она жалуется на нелепость происходящего, примеряет усы, избавляется от наручников и все-таки возвращается в Москву.
Напомним, ранее «Кинотавр» показал зажигательное диско-видео к юбилею кинофестиваля — в этом году мероприятие проходит в 30-ый раз. В кадре актеры Александр Роднянский, Ингеборга Дапкунайте, Павел Деревянко, Ирина Горбачева, Александр Паль, Евгений Циганов, Константин Хабенский, Анна Михалкова, Виктория Исакова, Юлия Пересильд, Ксения Раппопорт, Евгений Стычкин, Александр Яценко и даже Федор Бондарчук танцуют под композицию Антохи МС «Это лето». Потанцуйте и вы — вместе в деятелями российского кинематографа (проверили: пример заразителен!)
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