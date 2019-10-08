Напомним, в апреле 2018 года Хаски презентовал клип на песню «Иуда», снятый на 16-миллиметровую пленку. Позже большинство видеоработ рэпера, «Поэма о Родине», «Пуля-дура» и «Пироман 17», снятый командой «Мальбэк» и вышедший в июле 2017 года, прошли проверку по требованию РКН.

В ноябре рэпера приговорили в Краснодаре к 12 суткам административного ареста. Все случилось после того, как Хаски вышел к своим поклонникам после отмены концерта в Краснодаре, встал на крышу автомобиля и спел для них песню. Музыканта задержали полицейские. 26 ноября в Москве состоялся концерт в поддержку Хаски «Я буду петь свою музыку», который организовали рэперы Оксимирон, Баста и Noize MC. В этот же день суд отменил арест рэпера.