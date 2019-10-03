9 ноября на Новой сцене Александринского театра состоится XIV Международный музыкальный фестиваль «Электро-Механика». В лайн-апе музыканты из Великобритании, США, Германии и Нидерландов. Выступят и резиденты петербургской сцены — проект Classic Electric и электронный музыкант Игорь Старшинов.

Хедлайнеры фестиваля «Электро-Механика» в 2019 году — проект Робина Стюарта и Гарри Райта Giant Swan. В их арсенале многочисленные примочки и педали, электрогитара и экспериментальный вокал, с помощью которых музыканты создают бешеный поток энергии. Gaika, как Баския в электронной музыке, играет «геттофутуризм» — летом 2018 года в сотрудничестве с Boiler Room и Somerset House Studios музыкант представил проект System.

Участник петербургской пост-панк группы Ploho и электронный композитор Игорь Старшинов воспроизведет музыкальный коллаж, созданный из произведений Сергея Курехина и отрывков его интервью разных лет — на винтажных синтезаторах и драм-машине. А проект Classic Electric, а котором академические композиторы, электронные музыканты и медиа-художники объединяют свои возможности в совместное творчество, покажут новый перформанс.

Также в лайн-апе немецкий дуэт Driftmachine, работающий с двумя синхронизированными модулярными системами — они создают многоуровневое и глубокое звучание. Crimson Butterfly, старейшие и самобытные артисты сцены New Weird Russia, с помощью олскульных техно-машин и авангардных творческих практик создадут на сцене настоящие визионерские музыкальные ландшафты. Выступят и Eartheater, использующие в своих композициях трехоктавный вокальный диапазон вокалистки, классические инструменты и биты драм-энд-бейса — миксуя все это с блэк металлом.

XIV Международный музыкальный фестиваль «Электро-Механика» состоится 9 ноября на Новой сцене Александринского театра. Подробности и билеты можно посмотреть здесь.