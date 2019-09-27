«Еще 29 лет назад я на этом настаивал»: отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели сына
Отец лидера группы «Кино» Виктора Цоя, Роберт Цой прокомментировал версию гибели сына, озвученную петербургским судэкспертом Натальей Потлачук. Согласно ее выводам, оснований считать, что смерть музыканта связана с тем, что он заснул за рулем, нет. Слова эксперта Цоя-старшего не удивили. «Еще 29 лет назад я на этом настаивал», — завил он.
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«Да я сразу говорил, что сын не спал за рулем! Еще 29 лет назад я на этом настаивал. Ну сами подумайте: от места, где он рыбачил, до места трагедии ехать всего 15 минут, расстояние маленькое. Человек может заснуть только в долгой дороге и при сильной усталости. А это даже не раннее утро было. И вот зачем сейчас эти эксперты ворошат прошлое?Сколько уже этих расследований провели, не счесть. Но к чему в этом ковыряться?», — рассказал КП Роберт Цой.
По словам Роберта Цоя, к машинам его сын был равнодушен — за рулем сидел «от силы пару лет», а во время вождения лидер группы «Кино» в большинстве случаев размышлял над новыми песнями. Цой-старший винит себя в смерти сына, так как «не проявил должного упрямства» и не научил сына водить.
«К машинам Витя был равнодушен. За рулем сидел от силы пару лет, быстро уставал, отвлекался от дороги, голова всегда была занята новыми песнями... Завзятый автомобилист, я несколько раз пытался научить его водить, но дело шло со скрипом. До сих пор считаю, что единственная моя вина - в том, что не проявил должного упрямства», — добавил он.
Впервые версия о том, что Виктор Цой уснул за рулем, была озвучена следователем ОВД Тукумского района Латвийской ССР Эрикой Ашмане, которая расследовала обстоятельства ДТП. Прямая речь Ашмане была опубликована в белорусском журнале «Вираж» в феврале 1991 года.
Напомним, в ноябре 2018 года вышла в свет последняя песня Виктора Цоя «Атаман». Композиция долгие годы считалась утраченной. В декабре стало известно, что неизданный альбом группы «Кино» «Любовь — это не шутка» впервые будет выпущен в Петербурге. Пластинка, которую после записи в 1986 году музыканты решили не тиражировать, будет опубликована как «исторический документ». А в феврале 2019 года музыкальное издательство Maschina Records выпустило переиздание шестого студийного альбома советской рок-группы «Кино» «Группа Крови».
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