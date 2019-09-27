«Еще 29 лет назад я на этом настаивал»: отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели сына

Отец лидера группы «Кино» Виктора Цоя, Роберт Цой прокомментировал версию гибели сына, озвученную петербургским судэкспертом Натальей Потлачук . Согласно ее выводам, оснований считать, что смерть музыканта связана с тем, что он заснул за рулем, нет. Слова эксперта Цоя-старшего не удивили. «Еще 29 лет назад я на этом настаивал», — завил он.

«Да я сразу говорил, что сын не спал за рулем! Еще 29 лет назад я на этом настаивал. Ну сами подумайте: от места, где он рыбачил, до места трагедии ехать всего 15 минут, расстояние маленькое. Человек может заснуть только в долгой дороге и при сильной усталости. А это даже не раннее утро было. И вот зачем сейчас эти эксперты ворошат прошлое?Сколько уже этих расследований провели, не счесть. Но к чему в этом ковыряться?», — рассказал КП Роберт Цой.

По словам Роберта Цоя, к машинам его сын был равнодушен — за рулем сидел «от силы пару лет», а во время вождения лидер группы «Кино» в большинстве случаев размышлял над новыми песнями. Цой-старший винит себя в смерти сына, так как «не проявил должного упрямства» и не научил сына водить.

«К машинам Витя был равнодушен. За рулем сидел от силы пару лет, быстро уставал, отвлекался от дороги, голова всегда была занята новыми песнями... Завзятый автомобилист, я несколько раз пытался научить его водить, но дело шло со скрипом. До сих пор считаю, что единственная моя вина - в том, что не проявил должного упрямства», — добавил он.

Впервые версия о том, что Виктор Цой уснул за рулем, была озвучена следователем ОВД Тукумского района Латвийской ССР Эрикой Ашмане, которая расследовала обстоятельства ДТП. Прямая речь Ашмане была опубликована в белорусском журнале «Вираж» в феврале 1991 года.

Напомним, в ноябре 2018 года вышла в свет последняя песня Виктора Цоя «Атаман». Композиция долгие годы считалась утраченной. В декабре стало известно, что неизданный альбом группы «Кино» «Любовь — это не шутка» впервые будет выпущен в Петербурге. Пластинка, которую после записи в 1986 году музыканты решили не тиражировать, будет опубликована как «исторический документ». А в феврале 2019 года музыкальное издательство Maschina Records выпустило переиздание шестого студийного альбома советской рок-группы «Кино» «Группа Крови».