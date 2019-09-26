Дельфин представил клип на песню J2000.0 — с Александром Кузнецовым, Антоном Севидовым и Александрой Ревенко

Музыкант Андрей Лысиков, известный под псевдонимом Дельфин, представил клип на песню J2000.0. В нем над планетой появляется неопознанный летающий объект, который распыляет вирус любви — и вызывает у людей непреодолимое влечение друг к другу. «Всю свою силу отдали сполна пытающей силе любви».

В клипе на песню J2000.0, которая стала первым синглом к грядущему альбому Дельфина «Край» — презентация пластинки намечена на 15 ноября — снялись музыкант Антон Севидов, актриса «Гоголь-Центра» Александра Ревенко и актер Александр Кузнецов, исполнивший роли в фильмах «Лето», «Кислота» и сериале «БИХЭППИ».

«Этот клип — о настоящей любви, которой осталось так мало в нашем мире. И чтобы возродить эту любовь, человечеству необходима помощь внеземной цивилизации. По легенде, внеземная цивилизация заметила, что в нашем мире стало меньше настоящих искренних чувств, и пришла на помощь», — приводит «Афиша» слова режиссера клипа Ивана Соснина.

J2000.0 также ознаменовал выход первой коллекции украшений Дельфина, созданной совместно с Наташей Брянцевой для бренда Avgvst. «Весь проект J2000.0 — попытка осмыслить место любви и чувств во время, когда в пространстве будет бесконечное количество измерений. Когда снимали клип на одноименный трек Дельфина, тоже старались, чтобы все герои были реальными парами в жизни. Очень хотелось трушности в их эмоциях. Трек про любовь, клип про любовь, а украшения — это объекты, которые пару объединяют», — рассказала создательница марки в интервью The Blueprint.