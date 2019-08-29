Обладатель сразу трех голосов — баритон, тенор и альтино — Димаш Кудайберген впервые выступит в Петербурге. В свои 25 лет он стал «Самым популярным певцом Азии», «Лучшим зарубежным певцом» и «Певцом года», а его фан-клубы можно встретить в 114 странах мира.

Впервые на сцену Димаш Кудайберген вышел в возрасте двух лет — его родители, Канат и Светлана Айтбаевы, являются заслуженными певцами Казахстана, поэтому в музыкальном воспитании мальчика принимала участие вся семья. В 2015 он выиграл «Славянский базар» в Витебске, а в 2016 директор Astana Opera предложил ему карьеру оперного певца.

Однако Кудайберген выбрал эстрадное направление и начал карьеру в жанре неоклассики, ярким представителем которого является Андреа Бочелли. В его репертуаре как классические произведения в популярных аранжировках и народные песни в классическом переложении, так и собственные песни, и свои версии мировых поп-хитов.

«Я хочу показать, что на эстраде все еще существует искусство. Это очень важно в нынешнее время, потому что шоу-индустрия сейчас больше «хайпует», нежели занимается творчеством. Духовное богатство человека для меня важнее, чем его профессиональные навыки. Мы пришли в мир, чтобы быть людьми. Не певцами, учителями, а Человеком», — говорит исполнитель.

Впервые в Петербурге Димаш Кудайберген выступит в Ледовом дворце 29 ноября. Подробности и билеты можно посмотреть здесь.