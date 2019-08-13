Легендарный музыкальный коллектив «Альянс» продолжает врываться в современность с новыми релизами. Сегодня группа представила новый клип на песню «Космические сны», в котором ностальгия по фантастике будущего сочетается с детскими мечтами инопланетных пионеров пост-панка.

Сингл «Космические сны» был выпущен в конце июня, одновременно с подготовкой релиза начались съемки клипа. В нем юные пионеры представляют себя космическими путешественниками и мечтают о будущем, которое обязательно сохранит фантастичность.

«Когда мы стали общаться с режиссером о создании клипа, появилась тема старых советских фантастических фильмов и старых игрушек. А потом возникла идея задействовать в клипе детей. Тогда и родилась мысль вложить в этот клип мотив «Маленького принца». Не буквально экранизировать сюжет, а оттолкнуться от этого образа. В итоге ролик получился необыкновенным, он выбивается из общего ряда. Я специально потратил несколько часов на то, чтобы посмотреть топовые клипы. Наш клип, безусловно выделяется на общем фоне», — рассказал лидер «Альянса» Игорь Журавлев.

Напомним, 5 апреля группа «Альянс» ворвалась в современность с архивным клипом на песню «На заре» — видео на композицию, в наше время ставшую легендарной, было снято еще в 1987 году! Ролик даже был заблокирован видеохостингом YouTube за «подозрительную активность» (еще бы, его ждали 32 года!). 19 апреля музыканты представили свой новый альбом «Хочу летать!», а позже презентовали новый клип на песню «Забытые слова». Кроме того, во время специального новогоднего эфира «Вечернего Урганта» певица Монеточка впервые исполнила кавер на песню «На Заре» — в ответ музыканты сыграли композицию ее авторства «Нет монет».