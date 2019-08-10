«Гори-гори, моя страна» Монеточка презентовала новую песню о лесных пожарах в Сибири

Российская певица, композитор и героиня обложки сентябрьского номера «Собака.ру» анонсировала на своей странице «ВКонтакте» песню «гори гори гори», посвященную проблеме лесных пожаров. Обложка нового сингла пародирует комикс с желтой собакой This is fine: Монеточка сидит в комнате, объятой огнем, и делает вид, что все хорошо.

По словам Монеточки, в ленте все реже мелькают новости о пожарах – при этом 9 августа «зафиксирован пик горимости лесов». Она отметила, что бороться с проблемой нужно не только срочными мерами, но и профилактическими работами.