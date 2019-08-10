«Гори-гори, моя страна» Монеточка презентовала новую песню о лесных пожарах в Сибири
Российская певица, композитор и героиня обложки сентябрьского номера «Собака.ру» анонсировала на своей странице «ВКонтакте» песню «гори гори гори», посвященную проблеме лесных пожаров. Обложка нового сингла пародирует комикс с желтой собакой This is fine: Монеточка сидит в комнате, объятой огнем, и делает вид, что все хорошо.
По словам Монеточки, в ленте все реже мелькают новости о пожарах – при этом 9 августа «зафиксирован пик горимости лесов». Она отметила, что бороться с проблемой нужно не только срочными мерами, но и профилактическими работами.
Все деньги, собранные с прослушивания трека на стриминговых сервисах, певица планирует перевести на благотворительную программу «Гринписа» по борьбе с пожарами. Монеточка пообещала выкладывать отчеты в социальные сети, как только появятся первые сведения о прослушиваниях. Трек будет доступен на остальных площадках с 16 августа.
Ранее в Шуваловском парке появилась «Экономически невыгодная мать» — арт-объект, посвященный пожарам в Сибири, а Елена Шейдлина создала фотопроект, в котором она воссоединяется со мхом и сгорает дотла, демонстрируя черные от дыма «легкие» планеты. Авиакомпания S7 запустила кампанию по восполнению сгоревших лесов Сибири, цель которой – собрать средства для посадки одного миллиона деревьев.
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