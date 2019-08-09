Сайд-проект Шуры Би-2 «Куртки Кобейна» презентовал дебютный альбом — при участии Tesla Boy, Монеточки, Дианы Арбениной и барабарщика Nirvana
Сайд-проект Шуры Би-2 «Куртки Кобейна» презентовал дебютный альбом. Участие в записи пластинки приняли фронтмен Tesla Boy Антон Севидов, певицы Монеточка, Диана Арбенина и Манижа, актриса Анна Чиповская и барабанщик гранж-группы Nirvana (да-да!) Чэд Ченнинг.
Звездный состав ошеломляет: в записи дебютного релиза «Курток Кобейна» приняли участие Диана Арбенина, лидер латвийской рок-группы Brainstorm Ренарс Кауперс, Леонид Агутин, Brazzaville, Монеточка, фронтмен музыкального коллектива Tesla Boy Антон Севидов, актриса Анна Чиповская, певица Манижа, Ace MarCano, Midnight Faces, Zventa Sventana, Юрий Усачв, бас-гитарист и бэк-вокалист группы «Ария» Виталий Дубинин, Глеб Колядин, Дмитрий Ашман и экс-барабанщик культовой группы Nirvana Чэд Ченнинг.
«Мы очень любим музыку британских электронных инди-групп и на наших вечеринках часто включаем мои плейлисты, составленные как раз из их треков. И мне пришло в голову, что было бы круто, если бы такая музыка делалась и на русском языке. Вот мы и решили устроить необычный эксперимент и для его осуществления позвали многих замечательных музыкантов», — рассказал Шура Би-2 о пластинке, обложку для которой создала петербургская digital-художница Елена Шейдлина.
Напомним, незадолго до дебютного полноформатного релиза «Курки Кобейна» презентовали совместную композицию Манижи и фронтмена Tesla Boy Антона Севидова «Упражнения в равновесии». Продюсером композиции выступил Шура Би-2, аранжировку выполнил Юрий Усачев, а сведением занимался Эдриан Бушби — обладатель премии «Грэмми» за работу над альбомом «The Resistance» группы Muse.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.