Сайд-проект Шуры Би-2 «Куртки Кобейна» презентовал дебютный альбом — при участии Tesla Boy, Монеточки, Дианы Арбениной и барабарщика Nirvana

«Мы очень любим музыку британских электронных инди-групп и на наших вечеринках часто включаем мои плейлисты, составленные как раз из их треков. И мне пришло в голову, что было бы круто, если бы такая музыка делалась и на русском языке. Вот мы и решили устроить необычный эксперимент и для его осуществления позвали многих замечательных музыкантов», — рассказал Шура Би-2 о пластинке, обложку для которой создала петербургская digital-художница Елена Шейдлина.

Напомним, незадолго до дебютного полноформатного релиза «Курки Кобейна» презентовали совместную композицию Манижи и фронтмена Tesla Boy Антона Севидова «Упражнения в равновесии». Продюсером композиции выступил Шура Би-2, аранжировку выполнил Юрий Усачев, а сведением занимался Эдриан Бушби — обладатель премии «Грэмми» за работу над альбомом «The Resistance» группы Muse.