Илья Барамия описывает новую пластинку как «экзистенцию любого небольшого города России», а треками, которые «задают настроение» называет «Оно выделяло тепло» и «Слезы девочки твоей». В свежем релизе музыканты представили и песню на английском языке. Композиция You’re Born, по словам Айгель Гайсиной, получилась случайно, однако теме перелетов, которая лейтмотивом проходит по всей пластинке, также соответствует.

«Последнее время мы очень много летали, ощущение, что весь прошлый год я провисела в воздухе, почти все тексты альбома придуманы в самолетах. Английской песня на альбоме получилась случайно, мы не хотим писать на не родном языке, но тут был такой классный инструментал, очень не хотелось его перекрывать длинными русскими словами. Слушая однажды этот минус перед взлетом, я поняла, что там должен звучать предполетный инструктаж», — поделилась поэтесса в интервью «Медузе».

Напомним, в апреле на «Собака.ru» состоялась премьера трека «Идем на канцо» группы «Аигел», который стал самостоятельным синглом дуэта в ожидании релиза «Эдема». В марте музыканты презентовали сингл «На нашей стороне». Позже «Аигел» позвали перкуссиониста и второго фронтмена петербуржцев Shortparis Данилу Холодкова сняться в своем новом клипе на песню «Четкий». Тогда Айгель Гайсина призналась, что роль досталась Холодкову за его фирменные безумные танцы.