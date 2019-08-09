Премьера на «Собака.ru»: клип на песню Billy Jean от Obladaet и Feduk

Рэп-музыкант­ «новой школы» и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Obladaet презентовал совместный трек с хип-хоп артистом Feduk. Композиция получила название Billy Jean и одновременно с премьерой обзавелась клипом, главную роль в котором исполнила экс-участница трио Serebro Полина Фаворская.

«До последнего мы не могли определиться, кого выбрать на роль главной героини. Перебрали несколько вариантов, но потом нас буквально осенило, что это точно должна быть Полина. Мы созвонились, за 10 минут решили все организационные вопросы, взяли ей билеты из Киева в Москву и уже на следующей день приступили к съемкам», — поделился Obladaet.

Съемки нового видео проходили в апреле этого года сразу в нескольких локациях — от ныне закрытого клуба Pluton и музея AZ в Москве до ресторана «Квартира Кости Кройца» и стрип-клуба в Петербурге. В режиссерском кресле — Эльдар Гараев, а оператором и монтажером выступи Ян Боханович.

Уже этой осенью Obladaet представит новый мини-альбом, с которым отправится в российский тур. 9 ноября музыкант выступит в Москве в Arena By Soho Family, 17 ноября — в петербургском клубе A2 Green Concert.

Напомним, в ноябре 2018 года Feduk выпустил новый альбом More Love, в который вошли 13 треков. В марте он презентовал клип на заглавную песню с пластинки. Работа стала вторым визуальным воплощением музыки шестой студийной пластинки музыканта. Музыкант также стал новым лицом линейки аудиопродукции Sony (и отлично зажигает под музыку в своем Instagram!) А еще посмотрите фотоотчет с концерта хип-хоп артиста на закрытой вечеринке в Петербурге — лайн-ап возглавили Feduk и Kina Girl, а за DJ-перфоманс в этот вечер отвечали Карина Истомина, Алексей Миронов, Чейз и другие.