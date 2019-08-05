Участники группы «Грибы» объединились в проект Grebz и презентовали дебютный клип на трек «Каракум»

Участники украинской рэп-группы «Грибы», 4atty aka Tilla и Симптом, объявили о продолжении творческой деятельности 21 июля — но уже без идейного лидера и основателя Юрия Бардаша. Сегодня обновленный проект Grebz презентовал дебютный клип на трек «Каракум». Балаклавы и четкий бит на месте — послушайте (и посмотрите!) прямо сейчас.

В клипе герои дрейфуют в океане на спасательной шлюпке. Приплыв к земле, они отправляются в поход, вооружившись картой Соединенных Штатов Америки, бумбоксом и лупой. По пути они встречают амазонок, с которыми танцуют всю ночь у костра, а также случайных попутчиков, собак у и даже гориллу.

Группа «Грибы» была основана в Киеве в 2016 году. В состав коллектива входили Юрий Бардаш, 4atty aka Tilla, Симптом и Kyivstoner. Первый клип «Грибов» на трек «Интро» набрал миллион просмотров меньше, чем за месяц. Хит большинства русскоязычных чартов, трек «Тает лет» был выпущен группой в марте 2017 года и за несколько дней набрал более 10 миллионов просмотров, а также обзавелся многочисленными каверами и пародиями — в исполнении таджиков из Москвы и даже ведущего прогноза погоды Александра Беляева.

В августе того же года Юрий Бардаш объявил о прекращении концертной деятельности группы. В конце ноября были отменены все запланированные концерты. В настоящее время Юрий Бардаш занимается сольным творчеством. В ноябре 2018 года он выпустил дебютный мини-альбом Predictor, с композицией, записанной на котором, даже выступил на шоу «Вечерний Ургант».