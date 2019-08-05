5 сентября в Петербурге состоится первый российский концерт тибетской певицы Дечен Шак-Дагсай — обладателя золотых и платиновых альбомов. В клубе «Морзе» на территории «Севкабель Порта» Дечен выступит вместе со своей группой The Jewel Ensemble, а специальным гостем вечера станет Борис Гребенщиков.

Мастерство исполнения мантр Дечен унаследовала от своего отца — тибетского ламы Дагсая Ринпоче. Он также стал автором текстов песен, выпущенных в 2015 году на альбоме Day Tomorrow, демонстрируя современный подход к мудрости древней философии и ее возможность быть доступной многим людям.

Дечен Шак-Дагсай презентовала свой дебютный альбом в 1999 году — он стал золотым в Швейцарии и получил награду в номинации «Лучший духовный альбом» в США. Певица также записала саундтрек к фильму Бернардо Бертолуччи «Маленький Будда», была удостоена чести выступить перед Его Святейшеством Далай-ламы, а также представить свой альбом Jewel перед многочисленной аудиторией нью-йоркского Карнеги Холла. В 2009 году певица стала участницей экуменического музыкального проекта Beyond, где представляла буддийский голос в компании Тины Тернер и Регулы Керри.

Большой концерт тибетской певицы Дечен Шак-Дагсай состоится 9 сентября в клубе «Морзе», подробности и билеты можно посмотреть по ссылке.