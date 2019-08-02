Фоторепортаж: участники группы Rammstein готовятся к концерту в Петербурге

Уже сегодня, 2 августа, музыканты легендарной немецкой группы Rammstein дадут стадионный концерт на петербургской «Газпром Арене». Уже два дня участники коллектива гуляют по «туристическим» местам Петербурга, фотографируются возле крейсера Аврора и даже экстренно лечат зубы — как делает это гитарист Rammstein Рихард Круспе. Собрали фоторепортаж петербургских каникул музыкантов (и снимки радостных фанатов, которые пытаются их оккупировать).

Напомним, 2 декабря петербуржцы с двух часов дня начали выстраиваться в очередь возле книжного магазина «Буквоед» на Невском проспекте, где вечером должна была состояться автограф-сессия с фронтменом Rammstein Тиллем Линдеманном. В мае группа выпустила седьмой полноформатный альбом — первый после десятилетнего молчания. В премьеру пошли 11 треков, в том числе ранее презентованные синглы Deutschland и Radio, выпущенные ранее синглами.