Noize MC, Anacondaz и Animal ДжаZ выступят на XII музыкальном фестивале «Живой» в Петербурге

10 августа в Петербурге стартует XII ежегодный музыкальный фестиваль «Живой» . Хелдайнерами в этом году станут флагман отечественной рэп-рок культуры Noize MC, москвичи Anacondaz, а также многократные обладатели премий за лучший альбом года Animal ДжаZ.

В первый день фестиваля, 10 августа, на сцене выступят группа «Аффинаж», инди-рок коллектив из Франкфурта JUNO17, ставшие легендой нулевых петербуржцы Stigmata и VLNY — во главе с фронтменом Дмитрием Артемьевым музыканты исполнят композиции в жанре альтернативной поп-музыки с электронным саундом. 11 августа хедлайнерами фестиваля «Живой» станут рейвкорщики Ravanna, ироничные в своих текстах москвичи Anacondaz, флагман отечественной рэп-рок культуры Noize MC, петербуржцы «Скворцы Степанова» и другие.

Фестиваль «Живой» проводится с 2008 года. Основная идея — привлечь внимание широкой аудитории к современной живой музыке и визуальному искусству, а цель — поиск талантливых молодых музыкантов, художников и фотографов. В разные годы на сцене фестиваля прошли выступлений групп «Площадь Восстания», «7Б», «Скворцы Степанова», «Торба-на-Круче», «Дунаевский Orchestra», «Кирпичи», а также сеты Дельфина, группы «Пилот» и Pravada.

Фестиваль «Живой» пройдет 10 и 11 августа на площади перед ТРК «Лето», вход свободный.